Maru Campos preside Mesa de Seguridad en Palacio de Gobierno

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó la Mesa Estatal de Construcción de Paz en Palacio de Gobierno, donde en coordinación con representantes de corporaciones de los diferentes niveles gubernamentales, dio seguimiento a los resultados de los operativos que se implementan cada día en la entidad.

La mandataria destacó que se mantiene la disminución general en los índices de homicidio doloso en el estado, que en un comparativo entre el periodo de enero a octubre de 2025, con el mismo lapso de este año, registra una reducción del 27 por ciento. Juárez es el municipio que más resalta en este rubro, con una disminución del 45 por ciento.

La titular del Ejecutivo reiteró a las y las presentes la necesidad de continuar con la inercia de trabajo conjunto, con la finalidad de asegurar el éxito de la estrategia de seguridad estatal, y garantizar la paz y la tranquilidad para las familias chihuahuenses.

El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Loya, detalló que del 5 al 12 de octubre se contabilizaron 141 órdenes de aprehensión ejecutadas, 48 detenidos en flagrancia, 94 carpetas judicializadas, 40 sentencias condenatorias y 232 expedientes resueltos.

Loya enfatizó que la prioridad será continuar e implementar una estrategia integral de coordinación interinstitucional para mantener la reducción de los índices delictivos, mediante acciones de prevención focalizada, inteligencia criminal, intervención territorial fortalecimiento de la investigación ministerial y evaluación sistemática del desempeño.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Luis Ángel Aguirre, dio a conocer los resultados de los operativos realizados la pasada semana en las diferentes regiones, en colaboración con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y las policías municipales.

A la reunión también acudieron el secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña; el general Felipe González, comandante de la 5/a Zona Militar y el general Gaudencio Ramos, jefe de coordinación policial Chihuahua de la Guardia Nacional.

Además de Andrea Guzmán, delegada de la Fiscalía General de la República en Chihuahua; Fernando Ávila, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Rafael Mata, por la delegación de Programas para el Bienestar; y de manera virtual, el general David Gómez Vargas, comandante de la 42/a Zona Militar.

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