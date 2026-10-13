Colapsa puente peatonal sobre vehículo en la avenida Constitución, Monterrey

Puente peatonal de concreto colapsó sobre un vehículo en la avenida Constitución, en Monterrey, Nuevo León, el 13 de octubre de 2026.

Un puente peatonal de concreto colapsó este martes sobre un vehículo que circulaba por la avenida Constitución, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, sin reporte de personas lesionadas.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas a la altura de la Escuela Normal “Miguel F. Martínez”, por un “error operativo” de maquinaria de la empresa Mota-Engil, encargada de la construcción de la Línea 4 del Metro de Monterrey.

La caída de la estructura provocó el cierre de los carriles exprés de la avenida Constitución desde la avenida Revolución, mientras los servicios de emergencia trabajan para retirar los escombros que quedaron esparcidos sobre la vialidad.

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Fotografías difundidas en redes sociales muestran que una parte de la pasarela cayó sobre un vehículo particular y afectó a otro. Únicamente se reportaron daños materiales y los tripulantes de ambas unidades resultaron ilesos.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, informó que Mota-Engil asumió la responsabilidad de lo ocurrido y que se encargará “íntegramente” de la reparación de los daños a las personas afectadas, así como de los trabajos relacionados con el paso peatonal.

“Como Gobierno del Estado estaremos vigilando que la empresa cumpla con esta obligación con las máximas medidas de seguridad”, aseguró el mandatario, al informar que el incidente no afecta las obras del Metro que, dijo, “siguen su curso sin retrasos”.

Posteriormente, autoridades municipales advirtieron que el cierre de los carriles exprés y normales de la avenida Constitución permanecería a la altura de la avenida Rafael Ramírez, mientras continúan los trabajos para retirar el puente.

Asimismo, personal de tránsito de Monterrey desvió la circulación hacia la avenida Cristóbal Colón con dirección al poniente, y sugirió a conductores considerar rutas alternas como la avenida Ruiz Cortines o la avenida Nogalar.

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cehr