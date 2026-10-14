Américo Villarreal impulsa desarrollo de Nuevo Laredo con obras, inversiones y proyectos estratégicos

Nuevo Laredo. — Con la inauguración de obras de infraestructura educativa, vial y científica, el anuncio de un nuevo hospital del IMSS-Bienestar y la revisión de proyectos estratégicos para el comercio internacional y la conectividad ferroviaria, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, encabezó una intensa gira de trabajo por Nuevo Laredo, donde reafirmó el compromiso de su administración y del Gobierno de México con el desarrollo de esta ciudad fronteriza.

Acompañado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas, el mandatario estatal entregó una nueva escuela primaria, inauguró un puente vehicular en el Libramiento Mex II y puso en funcionamiento el Museo de Ciencia, Tecnología y Planetario, obras destinadas a fortalecer los servicios educativos, la movilidad urbana y el acceso de la población al conocimiento científico.

Durante la jornada, Villarreal Anaya confirmó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo autorizó la construcción de un nuevo hospital del IMSS-Bienestar para Nuevo Laredo, con una inversión estimada de 1,800 millones de pesos, en un terreno de cinco hectáreas aportado por el gobierno municipal.

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El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha permitido avanzar en proyectos que fortalecen la infraestructura y amplían las oportunidades de desarrollo para las familias de esta región fronteriza.

“A Nuevo Laredo, a Tamaulipas y a México les está yendo mejor”, afirmó al hacer un balance de las acciones emprendidas por los gobiernos de la transformación y de las perspectivas económicas y sociales para el municipio.

Américo Villarreal Anaya sostuvo que Nuevo Laredo cuenta con condiciones favorables para consolidar su crecimiento, gracias a la inversión pública, su posición estratégica en el comercio internacional y el trabajo conjunto entre las autoridades federales, estatales y municipales.

Entre los proyectos que destacó se encuentran la ampliación del Puente de Comercio Mundial, que contempla diez carriles adicionales; la construcción del tren de pasajeros México-Saltillo-Nuevo Laredo; la instalación de la Agencia Nacional de Aduanas de México y la próxima conclusión de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales.

También subrayó la relevancia de la infraestructura ferroviaria de Nuevo Laredo, al señalar que se trata del único municipio del país con doble vía ferroviaria, una condición que fortalece su capacidad logística y su participación en el intercambio comercial con Estados Unidos.

“Nuevo Laredo tiene un futuro cierto por el esfuerzo y trabajo que se han hecho en estos gobiernos humanistas y de transformación”, expresó el gobernador al referirse a las oportunidades que se abren para esta ciudad.

Educación, movilidad y ciencia

En la colonia El Progreso, Américo Villarreal Anaya inauguró la escuela primaria “Profa. Beatriz Anaya de Villarreal”, construida con una inversión superior a 36 millones de pesos y que beneficiará directamente a 390 estudiantes de tres zonas habitacionales de Nuevo Laredo.

La ceremonia tuvo un significado especial para Américo Villarreal Anaya, debido a que el plantel lleva el nombre de su madre, la profesora Paula Beatriz Anaya de Villarreal, en reconocimiento a su trayectoria y al papel del magisterio normalista en la formación de generaciones de tamaulipecos.

Durante el acto, el gobernador Américo Villarreal Anaya recordó la influencia de su madre en la formación de su familia y destacó la importancia de la educación pública como instrumento de desarrollo y movilidad social.

Como parte de la misma gira, junto a la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, entregó el puente vehicular del Libramiento Mex II, una obra destinada a mejorar la conectividad y facilitar los desplazamientos en una ciudad caracterizada por su intensa actividad comercial y de transporte.

Posteriormente, inauguró el Museo de Ciencia, Tecnología y Planetario, un complejo cultural y educativo en el que se invirtieron más de 129 millones de pesos y que permitió recuperar 2,200 metros cuadrados para instalar espacios de divulgación científica y una museografía de primer nivel.

El nuevo recinto busca acercar a niñas, niños y jóvenes al conocimiento científico, la innovación y la tecnología, además de ampliar la oferta cultural y educativa de Nuevo Laredo.

Durante la entrega de esta obra, Villarreal Anaya reconoció el trabajo de la presidenta municipal y su capacidad para aprovechar las oportunidades de inversión y desarrollo que se presentan para la ciudad.

“Hay grandes oportunidades y me da mucho gusto por eso decir que Nuevo Laredo tiene mucha suerte”, expresó, al destacar la vocación de servicio y el compromiso de la alcaldesa con su municipio.

Por su parte, Carmen Lilia Canturosas reconoció el respaldo del gobernador a los proyectos que se desarrollan en Nuevo Laredo y aseguró que la coordinación institucional ha permitido concretar obras de beneficio social.

“Señor gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal Anaya, lo recibimos con enorme entusiasmo porque sabemos que cada vez que usted nos visita trae consigo buenas noticias, grandes proyectos y beneficios tangibles para nuestra frontera”, manifestó.

La alcaldesa reiteró su disposición de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado para impulsar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de la población.

Encuentro con autoridades de Estados Unidos

La agenda de Américo Villarreal Anaya en Nuevo Laredo también incluyó actividades de vinculación universitaria y acercamiento con representantes diplomáticos de México y Estados Unidos.

En la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Villarreal Anaya participó en la develación de la escultura “Huella de Coveco”, obra del artista Álvaro Cuevas, acompañado por el rector Dámaso Anaya Alvarado.

En este acto estuvieron presentes el cónsul general de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Charlie J. Franta; el alcalde de Laredo, Texas, Víctor Treviño, y el cónsul de México en esa ciudad estadounidense, Juan Carlos Mendoza.

La participación conjunta del gobernador Américo Villarreal Anaya y los representantes diplomáticos puso de relieve los espacios de interlocución institucional entre Tamaulipas y las autoridades estadounidenses, así como la importancia de la educación y la cultura para fortalecer los vínculos entre las comunidades fronterizas.

Durante la visita a la UAT también se inauguraron las oficinas de la Fundación UAT, presidida por el empresario Eduardo Garza Robles.

Al concluir su gira, el gobernador reiteró que el desarrollo de Nuevo Laredo forma parte de una estrategia de transformación que articula infraestructura, educación, salud, conectividad y oportunidades económicas, con el respaldo del Gobierno de México y la coordinación de las autoridades municipales.

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