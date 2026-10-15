Cae el alcalde de Puerto Aventuras, Quintana Roo, acusado de extorsión.

El alcalde de Puerto Aventuras, Gilberto “N”, fue detenido junto con dos personas más por su presunta participación en una red de extorsión en contra de comerciantes de dicha localidad, en el municipio de Playa del Carmen, Quintana Roo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aprehendió también a Karla Paola “N”, funcionaria de la Dirección de Desarrollo Económico de la alcaldía, y a Jorge “N”, imputándoles el delito de extorsión agravada.

La investigación señala que las actividades ilícitas ocurrieron a inicio en enero de este año. En ese periodo, personal de la alcaldía se presentó en un negocio ubicado en la colonia Puerto Maya, con el argumento de requerir al propietario la regularización de su actividad comercial.

Las pesquisas de la FGE revelaron que los tres imputados exigieron a los comerciantes diversos pagos monetarios bajo la amenaza explícita de retirarles sus mercancías y agredirlos físicamente en caso de no acceder a las cuotas solicitadas.

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JVR