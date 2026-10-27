Inversión hídrica federal evitará deuda de Jalisco

EL MANDATARIO de Jalisco, en reunión con el Gabinete del Agua el lunes pasado.

La inversión del Gobierno federal en el proyecto integral de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara evitará que Jalisco adquiera una deuda de 54 mil millones de pesos, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien anunció que mañana miércoles presentará el plan junto con el gobernador Pablo Lemus.

Durante su conferencia matutina de ayer, la mandataria federal explicó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) elaboró la propuesta y que todavía realizará una revisión antes de dar a conocer sus componentes y los compromisos de ambas administraciones.

“El miércoles vamos a invitar al gobernador de Jalisco porque vamos a presentar aquí el proyecto integral de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara. Estamos evitando una deuda de 54 mil millones de pesos al estado de Jalisco con la inversión que va a hacer el Gobierno de México”, declaró.

El Dato: CÁLCULOS PRELIMINARES indican que los trabajos que se necesitan requerirán una inversión federal que oscila entre 12 mil y 13 mil millones de pesos.

Sheinbaum Pardo señaló que ya se delimitan las responsabilidades de la federación y del gobierno estatal para garantizar agua limpia y suficiente. El anuncio ocurre después de las protestas por la calidad del suministro y las interrupciones del servicio que han afectado a habitantes de la metrópoli.

La cifra de 54 mil millones de pesos corresponde al endeudamiento que, según la Presidenta, se evitaría; este lunes no detalló el monto definitivo de la aportación federal ni el calendario de ejecución de las obras.

La coordinación entre ambos gobiernos tiene como antecedente el anuncio hecho el 8 de octubre, cuando Sheinbaum planteó trabajar con Jalisco para mejorar las condiciones del abasto y recordó la infraestructura de El Zapotillo, construida para incrementar el suministro a Guadalajara.

Posteriormente, el 21 de octubre, se informó de un esquema de inversiones complementarias: la federación proyectaba aportar entre 12 mil y 13 mil millones de pesos, y Jalisco entre 10 mil y 12 mil millones, sujetos a las revisiones técnicas y financieras con Conagua.

En ese planteamiento, la participación estatal incluía ampliar y modernizar la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle, construir un desvío desde La Calera y habilitar colectores para impedir descargas irregulares hacia el canal y la presa Las Pintas. La federación asumiría infraestructura de mayor plazo.

La planeación estatal también contempla la construcción del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara. El portal oficial del Plan Integral del Agua reúne el proyecto ejecutivo de esa conducción, la reconversión de Miravalle y estudios para fortalecer el saneamiento de la zona nororiente metropolitana.

Estos antecedentes muestran que la atención requiere tanto conducir el agua como potabilizarla y reducir las fuentes de contaminación. El nuevo anuncio deberá precisar qué obras quedarán incorporadas al esquema federal y cuáles conservará a su cargo Jalisco.

Mientras se define la solución de largo plazo, persisten las afectaciones inmediatas. El sistema de racionamiento aplicado desde el 15 de octubre ha generado reclamos vecinales por falta de suministro, además de las denuncias por agua sucia y con mal olor.