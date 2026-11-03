Felifer Macías se consolida en la coordinación del PAN en Querétaro

Felipe Fernando Macías Olvera recibió el nombramiento de la dirigencia nacional panista. Mediciones de Intervalo y otras casas encuestadoras registran ventajas de distinta magnitud frente a Santiago Nieto.

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, conocido como Felifer Macías, fue designado coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad del Partido Acción Nacional (PAN), en una definición que reorganiza el escenario político de la entidad rumbo a la elección de gobernador de 2027.

El nombramiento fue entregado el 25 de octubre por el dirigente nacional panista, Jorge Romero, durante un acto celebrado en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, con la presencia del gobernador Mauricio Kuri y diversos liderazgos del partido.

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Gráfica oficial. ı Foto: Especial.

La designación coincide con la publicación de estudios de opinión que colocan al alcalde capitalino por delante de Santiago Nieto, perfil de Morena, en distintos escenarios de intención de voto.

Uno de los ejercicios más recientes, elaborado por Intervalo Research and Datalab, registra 48% de preferencia para Macías, frente a 27% para Nieto, en un escenario que también incluye a Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, con 7%; René Mejía, del PRI, con 3%, y 15% de personas que aún no deciden o no responden.

En una segunda pregunta, relacionada con la percepción de triunfo electoral, 53% de las personas entrevistadas consideró que el PAN ganará la gubernatura en 2027, mientras que 22% mencionó a Morena, 5% a Movimiento Ciudadano y 2% al PRI. El restante 18% corresponde a quienes no saben o no contestaron.

La diferencia entre ambos indicadores es relevante: el primero mide intención de voto en un escenario hipotético de candidaturas, mientras que el segundo registra expectativas sobre el resultado electoral.

Los datos de Intervalo corresponden a un levantamiento telefónico realizado del 14 al 17 de octubre de 2026, con 600 entrevistas y un margen de error reportado de ±4 puntos porcentuales.

Otras mediciones también registran ventajas para Macías, aunque con diferencias en las cifras. Una encuesta de Demoscopia Digital, difundida el 21 de octubre, reportó 35.9% de intención de voto para el alcalde de Querétaro y 27.6% para Santiago Nieto. Por su parte, una medición de El Universal, levantada a finales de septiembre, registró 37.2% para Macías y 22.4% para Nieto.

Los estudios utilizan metodologías y fechas de levantamiento diferentes, por lo que sus porcentajes no deben interpretarse como una sola tendencia estadística ni como una predicción del resultado de 2027.

Gráfica oficial. ı Foto: Especial.

Tras recibir el nombramiento, Macías explicó que su responsabilidad partidista estará enfocada en la elaboración de una propuesta para los 18 municipios del estado, al tiempo que continuará desempeñando sus funciones como presidente municipal de Querétaro.

La coordinación estatal representa un paso relevante dentro de la organización política del PAN, aunque no equivale jurídicamente a una candidatura formal, cuya definición deberá sujetarse a los procedimientos y plazos electorales correspondientes.

Con la designación de Macías y la ratificación de Santiago Nieto como coordinador estatal de Morena, ambos partidos avanzan en la organización de sus respectivos proyectos políticos para la sucesión de 2027.

Las próximas mediciones permitirán observar cómo evoluciona la opinión pública una vez formalizadas estas responsabilidades partidistas y conforme se definan las candidaturas.

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