Moody’s otorga a Hidalgo su calificación más alta en la historia

Como resultado de las políticas de disciplina financiera, fortalecimiento de los ingresos propios, transparencia y manejo responsable de los recursos públicos impulsadas por la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar, el estado de Hidalgo alcanzó la calificación crediticia AA+.mx, la más alta en su historia, otorgada por Moody’s Local México, posicionando a Hidalgo entre las entidades con las mejores calificaciones crediticias asignadas por la agencia.

La calificación fue dada a conocer mediante un comunicado de prensa emitido el 5 de noviembre de 2026, publicado en el sitio oficial de Moody’s Local México y difundido a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), mediante el cual informó el alza en la calificación del estado de AA.mx a AA+.mx con perspectiva estable.

El estado de Hidalgo forma parte del selecto grupo de entidades con calificaciones de nivel "AA" otorgadas por agencias internacionales. ı Foto: Gobierno Hidalgo

Con este resultado, Hidalgo fortalece su posición entre las entidades con mejor perfil financiero del país y forma parte del selecto grupo de estados que cuentan con calificaciones de nivel “AA” otorgadas por tres agencias calificadoras internacionales: Fitch Ratings, S&P Global Ratings y Moody’s Local México, así como por la calificadora nacional HR Ratings. Estas evaluaciones representan las calificaciones más altas alcanzadas por el estado en los últimos 26 años y reflejan la confianza de los mercados y organismos especializados en la conducción de las finanzas públicas estatales.

En su evaluación, Moody’s Local México destacó que Hidalgo cuenta con finanzas públicas sanas, ingresos estatales en crecimiento, una economía en expansión y bajos niveles de endeudamiento. La agencia reconoció, además, el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del estado y señaló que estos factores respaldan la estabilidad de Hidalgo y las condiciones para continuar impulsando infraestructura, inversión pública y proyectos estratégicos que contribuyan al desarrollo económico de la entidad.

La mejora de la calificación es resultado de la estrategia de fortalecimiento de las finanzas públicas implementada por el Gobierno de Hidalgo a través de la Secretaría de Hacienda, encabezada por la secretaria María Esther Ramírez Vargas, orientada a mantener finanzas equilibradas, fortalecer la recaudación y ejercer los recursos públicos con eficiencia y responsabilidad.

Para los años 2026 y 2027, Moody’s Local México prevé que Hidalgo continuará registrando resultados equilibrados, respaldado además por el crecimiento de sectores estratégicos como logística, manufactura, energía limpia y minería, que fortalecen las perspectivas económicas de la entidad.

Este reconocimiento ratifica el avance de Hidalgo como una de las entidades con mejor desempeño financiero del país y confirma la efectividad de las políticas implementadas para fortalecer las finanzas públicas estatales. Con ello, el gobierno encabezado por Julio Menchaca Salazar reafirma su compromiso de continuar administrando los recursos públicos con responsabilidad, eficiencia y visión de largo plazo para seguir generando inversión, crecimiento económico y bienestar para las familias hidalguenses.

am