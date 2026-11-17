El secretario general de Gobierno afirmó deberse a la gobernadora quien lo designó y cuenta con todo su respaldo institucional.

El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, agradeció el respaldo otorgado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez a su desempeño institucional, tras registrarse una ola de golpeteo político que cuestionaba su permanencia al frente de la dependencia estatal en Toluca.

El funcionario mexiquense reconoció las declaraciones emitidas por la titular del Ejecutivo local, subrayando su lealtad institucional hacia quien lo invitó a formar parte de la administración estatal.

“Yo primero agradezco lo que comentó la gobernadora, escuché su declaración, siempre es un aliciente. A la que me debo es a la gobernadora, que fue la que me designó, la que me invitó y que cuenta con todo mi respaldo”, expresó Horacio Duarte Olivares ante el posicionamiento de la mandataria.

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El pronunciamiento del secretario general ocurre luego de que, en días pasados, representantes de los medios de comunicación cuestionaran directamente a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez sobre la posible salida o continuidad de Duarte Olivares en el gabinete mexiquense.

La gobernadora del Estado de México @delfinagomeza es clara y contudente: @horacioduarteo ha hecho una labor muy buena en la @SGGEdomex, tiene experiencia y seguirá trabajando para las y los mexiquenses. pic.twitter.com/9yGwnnX6EV — Andrés Carreón López (@CarreonOnLine) November 18, 2026

Ante las preguntas de la prensa, la mandataria estatal ratificó su confianza en el titular de la Secretaría General de Gobierno, destacando su perfil profesional y aportación a la gestión pública en la entidad.

“Él sigue en el puesto. Ha hecho un trabajo muy bueno, es una persona que tiene la capacidad, tiene la experiencia y ha ayudado mucho en esta administración”, respondió Delfina Gómez Álvarez para despejar las versiones sobre cambios en esa cartera.

Por su parte, Horacio Duarte aseguró que desde el momento de su nombramiento asumió el compromiso firme de acompañar y respaldar tanto a la gobernadora Delfina Gómez en las responsabilidades de gobierno, como a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en beneficio de la ciudadanía del Estado de México.

“Pues yo insisto, me mantengo en lo que me diga la gobernadora, ¿no? Yo en broma a veces digo, pues yo nada más tengo dos patronas, que son la Presidenta Sheinbaum, la gobernadora Delfina y, obvio, el pueblo del Estado de México, que es el que al final decide cómo vamos a seguir trabajando”, sostuvo Horacio Duarte Olivares.

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JVR