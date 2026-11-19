PAN anuncia a Francisco Pelayo como su perfil para competir por BCS

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, confirmó que el diputado federal Francisco Pelayo Covarrubias será quien represente a su partido en la contienda por la gubernatura de Baja California Sur en 2027, aunque precisó que su candidatura deberá formalizarse dentro de los plazos que establece la legislación electoral.

Romero explicó que la designación, efectuada hace aproximadamente tres meses, respondió a las mediciones internas del partido, las cuales, según afirmó, colocan al diputado federal en una posición competitiva frente a Morena.

“El nombramiento de Pancho Pelayo como coordinador es porque acabará siendo quien cargue nuestra bandera”, aseguró.

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Por otra parte, anunció que Rigoberto Mares Aguilar asumirá la coordinación municipal en La Paz, después de resultar favorecido en el procedimiento de selección que abrió el PAN mediante la plataforma denominada “Ahora te toca a ti”.

Gracias a los medios de Baja California Sur por acompañarnos esta mañana en La Paz.



Junto a @RigoMaresA, @PanchoPelayoC y el @PANBCSOficial, hablamos del trabajo que tenemos por delante.



Es claro que la prioridad para nosotros siempre será que las familias mexicanas vivan… pic.twitter.com/yRtq9BX3MA — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) November 19, 2026

Según explicó, los aspirantes debieron reunir un mínimo de firmas y someterse a una medición de preferencias. En la capital sudcaliforniana participaron también Lavinia Núñez, Azucena Meza y Mario Eljequer.

Romero precisó que su partido difundirá los resultados de las encuestas cuando inicie formalmente el proceso de postulación de candidaturas y los órganos correspondientes adopten los acuerdos electorales.

En cuanto a Los Cabos, confirmó que Acción Nacional deberá postular a una mujer para cumplir las disposiciones de paridad de género, aunque no adelantó nombres ni fechas para definir esa posición.

Romero también descartó, por ahora, un acuerdo formal con Movimiento Ciudadano para competir juntos en Baja California Sur, pues señaló que la dirigencia nacional de ese instituto político no aceptó explorar las condiciones de una alianza.

No obstante, reconoció que Acción Nacional podría participar en coaliciones opositoras en otras entidades, aunque su estrategia contempla competir con sus propias siglas en distintos procesos electorales.

Alerta por déficit de 400 millones en exportadora de sal

Durante la conferencia, Pelayo Covarrubias también abordó la situación de Exportadora de Sal, una de las principales fuentes de empleo en Guerrero Negro, y cuestionó las decisiones del Gobierno federal sobre su administración.

El diputado federal advirtió que la empresa acumula un déficit de 400 millones de pesos durante 2026 y que su fondo de estabilización disminuyó de mil millones a 200 millones de pesos, cifras que atribuyó al deterioro de sus finanzas.

Pelayo atribuyó parte de las dificultades a la salida de Mitsubishi como socio estratégico y señaló que la compañía japonesa redujo la duración de sus contratos comerciales, además de buscar nuevos proveedores internacionales.

También informó que solicitó a la Secretaría de Economía la remoción de la actual dirección de la empresa y una reunión con representantes de los trabajadores, ante el riesgo que, a su juicio, enfrenta la actividad productiva de Guerrero Negro y Vizcaíno.

“Hoy por hoy, la única solución o la solución más rápida que creo que debemos tomar, o que debe tomar el Gobierno federal, es ir de nuevo a Mitsubishi”, afirmó.

Rigoberto Mares cuestionó la aprobación de cuentas públicas municipales con observaciones pendientes y manifestó su respaldo a trabajadores del Ayuntamiento de La Paz que denunciaron presuntas afectaciones a sus derechos laborales.

El panista aseguró que la revisión de recursos públicos constituirá una de sus prioridades durante los próximos meses.

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MSL