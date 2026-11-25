La diputada local de Hidalgo por el PT, Orquídea Larragoiti Osorio, denunció públicamente haber sido víctima de abuso sexual por parte del diputado federal Francisco Javier Vázquez Calixto.

La diputada local de Hidalgo por el Partido del Trabajo (PT), Orquídea Larragoiti Osorio, denunció públicamente haber sido víctima de abuso sexual por parte del diputado federal en funciones y comisionado político nacional de su mismo instituto político en la entidad, Francisco Javier Vázquez Calixto, durante un acto celebrado en el Congreso del Estado de Hidalgo este miércoles 25 de noviembre de 2026.

De acuerdo con los hechos ocurridos en el recinto legislativo local, la legisladora realizó el señalamiento público ante diputadas, diputados y medios de comunicación, visiblemente afectada y con lágrimas en los ojos, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Tras dar a conocer su testimonio frente a los representantes de la prensa y sus compañeros de curul, Orquídea Larragoiti Osorio recibió de manera inmediata el respaldo de legisladoras y legisladores pertenecientes a todos los partidos políticos con representación en el Congreso hidalguense.

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Más allá de las expresiones verbales de solidaridad en el recinto parlamentario, los integrantes de todas las fuerzas políticas acompañaron personalmente a la diputada local a presentar la denuncia formal correspondiente ante la Subprocuraduría para la Atención de Delitos de Género en Hidalgo.

La acusación penal y pública se dirige en contra de Francisco Javier Vázquez Calixto, quien actualmente ocupa una curul en la Cámara Federal de Diputados por el Partido del Trabajo y se desempeña como comisionado político nacional de dicha organización en el estado de Hidalgo.

Con el acompañamiento pluripartidista de sus pares del Poder Legislativo estatal, el caso quedó formalmente radicado ante la instancia especializada en delitos de género de la entidad para el inicio de las investigaciones ministeriales correspondientes.

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JVR