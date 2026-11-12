Secretaría de las Mujeres destaca avances para garantizar la igualdad sustantiva en México

A 52 años de que México reconoció constitucionalmente la igualdad entre mujeres y hombres, La Secretaria de las Mujeres reconoció que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha buscado avanzar la igualdad formal a la sustantiva, mediante reformas que obligan al Estado a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres.

En el marco del aniversario de la reforma al artículo 4º constitucional, promulgada el 14 de noviembre de 1974, la Secretaría de las Mujeres destacó que las modificaciones impulsadas por la mandataria al inicio de su administración representan un punto de inflexión en la agenda de género, al elevar a rango constitucional medidas para combatir la desigualdad y la violencia.

La secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez, sostuvo que el reconocimiento de los derechos en las leyes debe traducirse en condiciones reales de justicia, bienestar y protección para las mexicanas.

“No puede haber transformación ni justicia social si la igualdad se queda solo en el papel. El compromiso del Gobierno que encabeza la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es que cada norma constitucional se traduzca en hechos concretos, en justicia, en bienestar y en una vida libre de violencias para todas las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres del país”, afirmó.

La llegada de la doctora @Claudiashein a la Presidencia de México marca un momento histórico: por primera vez, una mujer encabeza el país.



Esta representación tiene un profundo significado para las mexicanas y los mexicanos, pero también nos recuerda que la igualdad sustantiva… pic.twitter.com/YzNOlUAid7 — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) November 12, 2026

La funcionaria también destacó la creación de la primera Secretaría de las Mujeres como parte de los cambios institucionales para impulsar políticas públicas que permitan a las mexicanas ejercer sus derechos en sus comunidades y en su vida cotidiana.

El paquete de reformas enviado por Sheinbaum al Congreso de la Unión el 3 de octubre de 2024 contempló modificaciones a siete artículos constitucionales: 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123, así como a siete leyes secundarias.

Entre los principales cambios se incorporó al artículo 4º la obligación del Estado de garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres y se reconoció el derecho de todas las personas a vivir libres de violencia, además de establecer responsabilidades reforzadas de protección para mujeres, adolescentes, niñas y niños.

Asimismo, la modificación al artículo 41 estableció la obligatoriedad de integrar gabinetes paritarios en los gobiernos federal y estatales, mientras que la reforma al artículo 123 incorporó el principio de erradicación de la brecha salarial.

La Secretaría de las Mujeres señaló que estos avances buscan consolidar las conquistas alcanzadas durante más de cinco décadas de lucha y convertir el reconocimiento jurídico de la igualdad en oportunidades efectivas, autonomía económica y una vida libre de violencia.

💜La igualdad sustantiva no puede esperar. Desde la Secretaría de las @mujeresgobmx trabajamos para garantizar derechos, prevenir las violencias, fortalecer los cuidados y la autonomía económica.

Con la Presidenta @Claudiashein, seguiremos luchando hasta que la igualdad se haga… pic.twitter.com/5UPOYmPqoH — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) November 12, 2026

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LMCT