Buscan “cazar” a Campos desde antes de la interna panista

Uno de los procesos electorales más encendidos que culminará en la elección del 6 de junio, se lleva a cabo en Chihuahua, donde la candidata del PAN a la gubernatura, María Eugenia Campos, ha sido amagada con una carpeta de investigación desde antes que se llevara a cabo la interna blanquiazul, en donde venció a su correligionario Gustavo Madero.

De una revisión hemerográfica se desprende que la abanderada panista ha sido señalada de haber recibido sobornos por parte del entonces gobernador del PRI, César Duarte, al menos en 26 ocasiones, desde hace poco más de cuatro años cuando anunció en 2016 su intención de alcanzar el gobierno municipal de Chihuahua.

La persecución política contra Campos Galván ha sido acreditada en varias ocasiones con pruebas, mientras que las acusaciones en su contra se basan en solo dichos, señalamientos y amenazas sin elementos probatorios que se hacen públicamente y en medios de comunicación buscando su descrédito ante los chihuahuenses.

Del mismo modo, varias publicaciones revelan a diversos personajes políticos que están detrás de los ataques a la abanderada panista encabezados por el propio gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien utiliza operadores para esta campaña como la exconsejera de la Judicatura, Luz Estela (Lucha) Castro, además del senador Madero.

Otros cercanos colaboradores de Corral como el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta, el consejero jurídico Jorge Espinoza, la subsecretaria de Educación Liliana Rojero, además del extitular de Desarrollo Social estatal Víctor Quintana, y Óscar Castrejón, militante de Morena, se han sumado a la embestida política contra Maru Campos.

En la campaña del 2016, Maru Campos fue atacada por su adversario del PRI, quien la señalaba por presuntos nexos con el entonces gobernador Duarte, por haber supuestamente aprobado la deuda y las cuentas públicas. Al tratarse de falsas aseveraciones, fácilmente y con pruebas Maru las desmintió.

Desde entonces, personajes políticos, incluso del mismo partido de Campos Galván, que ya se habían beneficiado del impulso que les dio su popularidad y la confianza que la ciudadanía depositó en ella, soltaban a cuenta gotas un rumor sobre la existencia de supuestos recibos firmados por Maru, quien a pesar de los ataques, ganó la alcaldía con 154 mil votos en la primera ocasión.

En la campaña de 2018 por la reelección, la estrategia política de los adversarios de Maru Campos fue reciclada: la misma mentira, mismos argumentos. En esta ocasión, incluso interpusieron una denuncia donde presentaban los, ya para entonces famosos “supuestos recibos”, pero en realidad llevaron las copias de unas fotografías de unas hojas que decían “eran los recibos”.

De nuevo y ahora ante la autoridad, Maru Campos respondió puntualmente. La ciudadanía refrendó la confianza en la entonces alcaldesa, quien ganó la reelección ahora con más de 203 mil votos.

A pesar de la respuesta de Campos Galván ante la autoridad, la Fiscalía decidió mantener abierto el expediente, congelado quizá “para un mejor momento” en que se pudiera aprovechar de nuevo el golpeteo político.

Hasta noviembre de 2020 el expediente había permanecido en “la congeladora”, sin avance alguno, sin una conclusión de NO acción penal, sin permitir una defensa en forma.

En 2019 vuelve el contraataque de Javier Corral

Para 2019 los rumores fueron creciendo y cada vez ante más personas y con menor sigilo, el gobernador Corral advertía que en poco tiempo detendría a Maru Campos, basado precisamente, en ese expediente que mantenían guardado hasta un momento adecuado.

El 8 de julio de 2020, como si la detención de César Duarte fuera el banderazo de arranque oficial, iniciaron constantes amenazas a través de columnas políticas, señalamientos y difamaciones en conversaciones con actores políticos y sociales en contra de Campos: “Ahora sí, ya la van a detener”, era la frase más común.

Días después, el 13 de julio, Maru Campos acudió a una entrevista en Ciudad Cuauhtémoc, con el conocido comunicador Aníbal Moreno, quien nunca ha negado su amistad con el gobernador Javier Corral y a quien supuestamente, justo antes de entrar al aire, le enviaron fotocopias del expediente, que presentó en ese espacio.

Con ello, inició formalmente el tercer reciclaje de la misma estrategia basada en la misma mentira para sembrar dudas en contra de la panista. Por lo tanto la entonces alcaldesa, volvió a solicitar a la autoridad que le permitiera tener acceso al expediente, como establece la ley para todos los ciudadanos como un derecho.

El 15 de julio, sin el menor cuidado del debido proceso, la presunción de inocencia o la transgresión de las instituciones, el gobernador Corral en rueda de prensa declaró que la denuncia contra Maru iría “¡hasta donde tope!”.

No solamente la acusó, sino que la juzgó y la declaró culpable, no se detuvo ni un momento y evidenció claramente que el asunto no era jurídico, sino político y peor aún, personal.

La respuesta de Maru Campos, a través de sus redes sociales fue simple: “Dejo todo en manos de las instituciones”, lo hizo confiando en la correcta actuación de la Fiscalía. Los señalamientos, amenazas y persecución incrementaron a partir de ese momento.

Colaboradores cercanos a la alcaldesa, sus estilistas, sus médicos, trabajadores de los lugares a donde acudía, fueron buscados y algunos hasta hostigados, amenazados y presionados por agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción para intentar fabricar un expediente buscando irregularidades en el manejo de sus finanzas personales.

Mientras tanto, a Maru Campos, le hicieron llegar del gobierno del estado el “ofrecimiento” de atenerse al criterio de oportunidad, lo que significaría aceptar una culpabilidad.

Un excolaborador de Campos Galván, ahora radicado en la Ciudad de México, fue hostigado y hasta intimidado no solo por un Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, sino por altos funcionarios del gobierno del estado, tales como la directora del Registro Civil, Inés Martínez, quien sirvió de contacto para que el Subsecretario de Gobierno, Carlos Olson, se reuniera con él y le sugiriera declarar en contra de la entonces alcaldesa, para evitar seguir siendo investigado.

Posteriormente fue buscado por un MP en la Ciudad de México en varias ocasiones, para concretar una cita con el mismo objetivo, y mientras eso ocurría, en la ciudad de Chihuahua, elementos de Fiscalía Anticorrupción acudieron al domicilio de su madre y su abuela, a quienes les dijeron que él tendría que pagar fuertes cantidades de dinero, lo que provocaba pánico a las mujeres que temerosas le informaban al excolaborador, quien documentó mediante la grabación de llamadas y de la reunión misma con el MP todo lo ocurrido.

El 24 de noviembre, la todavía alcaldesa presentó públicamente dichas pruebas de la red de abuso de las funciones públicas que se tejía desde el Palacio de Gobierno para inculparla. Lo que demuestra por un lado la persecución política y personal, pero también la búsqueda por todos los medios para fabricar algún caso en su contra.

Por ello, fueron denunciados formalmente el Subsecretario de Gobierno y la Directora del Registro Civil por uso indebido de sus facultades y tráfico de influencias y se presentaron las pruebas correspondientes. (Consta en audios y videos).

Con mentiras Gustavo Madero busca “tumbar” candidatura de Campos

El 25 de noviembre, la fiscal Anticorrupción del estado, Gema Guadalupe Chávez, en una rueda de prensa virtual, desde las redes sociales oficiales del Gobierno del Estado declaró entre otras cosas: “En ninguna de las investigaciones que se siguen actualmente en la Fiscalía Anticorrupción, la señora María Eugenia Campos Galván guarda, al día de hoy, calidad de imputada”.

Las reacciones no se hicieron esperar y las versiones sobre la inminente detención de Maru Campos fueron colocadas en columnas, medios de comunicación y redes sociales.

Al mismo tiempo, el senador Gustavo Madero, hacía del conocimiento de propios y extraños, en mesas de café y reuniones con empresarios, que la fecha sería el 14 de febrero cuando “se le obsequiaría a Maru Campos la orden de aprehensión”, tal como si él tuviera poder y control del proceso judicial, los Ministerios Públicos y hasta los Jueces.

El 27 de noviembre, otra vez Javier Corral violó la presunción de inocencia al declarar en medios de comunicación, que el expediente de Campos ya estaba en el Poder Judicial.

Para el 1 de diciembre se hizo pública la carta que Javier Corral envió a Marko Cortés, insistiendo en las acusaciones y violando, otra vez, la presunción de inocencia y el debido proceso.

El 10 de diciembre, por un error de un funcionario del gobierno del Estado, se filtró un calendario de planeación del uso mediático de los expedientes de Operación Justicia para Chihuahua; fechas que coincidían con los momentos clave de la elección interna del PAN para seleccionar al candidato a gobernador.

El 3 de enero de 2021 arrancan las precampañas del PAN

En la precampaña de Gustavo Madero se recicla por cuarta ocasión la estrategia de “los recibos” y basan su discurso en “advertir” a los panistas, que si gana Maru Campos, el PAN se va a quedar sin candidato porque “ahora sí, ya la van a detener”.

El 8 de enero, fue filtrado un audio en el que una alta funcionaria del Gobierno del Estado, Liliana Rojero, Subsecretaria de Educación, habla con una panista a quien le advierte lo que puede pasar si gana Maru Campos, porque, asegura que “los funcionarios estatales ya han tenido acceso al expediente” y “la van a meter a la cárcel”.

Cabe mencionar que el equipo de abogados de Campos, no habían tenido conocimiento del expediente, pero sí los funcionarios de gobierno.

El 18 de enero apareció a ocho columnas, en un medio de comunicación afín al gobierno del Estado, una segunda acusación en contra de Maru, ahora por presuntamente otorgar contratos de obra pública de manera irregular, mediante cobros a los constructores.

En el medio de comunicación aseguran haber tenido “acceso” a la carpeta de investigación, mismo del que ni la “indiciada” tenía conocimiento.

Al respecto la entonces precandidata señaló que era nuevamente la industria de la difamación la que trabajaba, puesto que en cuatro años y medio de la administración municipal no había sido observada ni de manera civil ni penal por la obra pública, tal como consta en las cuentas públicas revisadas y aprobadas por el Congreso del Estado y mediante dictamen de la Auditoría Superior del Estado.

Por otro lado, el Instituto Estatal Electoral admitió la denuncia que presentó Maru Campos por campaña calumniosa y violencia política de género, de nueva cuenta, presentando las pruebas correspondientes.

El miércoles 20 de enero, el colaborador del equipo de Maru Campos, César Jáuregui, presentó la más contundente prueba de que todo ha sido parte de un montaje y una burda persecución política fincada en mentiras y falsedades. Ante los medios de comunicación ventiló los audios de las conversaciones que sostuvo con quien fuera el principal testigo protegido del gobierno del Estado, Jaime Herrera (Secretario de Hacienda en el sexenio de César Duarte), y con cuyas declaraciones pretendían basar la acusación en contra de la precandidata.

En ellos, Herrera Corral confiesa estar siendo presionado y amenazado para mentir ante el Ministerio Público y acusarlos sin sustento “¿qué puedes hacer cuando tienes la pistola en la cabeza?, señala” (Consta en audios).

El jueves, 21 de enero, de nueva cuenta en primera plana, el mismo medio de comunicación publicó “Recibos de Maru y Jáuregui, certificados ante notario” y asegura que anónimamente en un sobre cerrado les entregaron 34 recibos de la supuesta nómina secreta del exgobernador César Duarte, firmados por Maru Campos y además certificados por el notario público #4, Luis Raúl Flores. Según dicha certificación, el notario habría cotejado con los recibos originales.

El domingo 24 de enero, durante la elección interna del PAN del candidato a gobernador, Maru Campos arrasó en una elección tranquila, resultando ganadora con 4,376 votos contra 2,462 de Gustavo Madero.

El 26 de enero había sido fijada la fecha para la primera audiencia en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, sin embargo se pospuso para el 2 de febrero toda vez que la juez ordenó al Ministerio Público entregar la carpeta de investigación a los abogados defensores, para garantizar la debida y adecuada defensa. (Caso construido desde la Fiscalía Anticorrupción, como ya se había advertido el 24 de noviembre, cuando buscaban en sus cuentas personales alguna irregularidad)

El 2 de febrero, Maru Campos se presenta ante el juez y destaca que confía en las instituciones además de que acudió para conocer formalmente “de qué se le acusa”, sin embargo, la audiencia es suspendida toda vez que la Fiscalía no entregó a la defensa las carpetas de investigación completas, ni certificadas, ni las cadenas de custodia, lo que impide que se garantice el principio de igualdad. Se habían entregado más de 20 mil fojas sin orden y sin certificación.

Destacó que de manera pública y ante el juez durante la audiencia, uno de los MP reconoció que “no se cuenta con los recibos originales”.

El 4 de febrero, el notario público no. 4 Luis Raúl Flores, declara públicamente en una entrevista que él no certificó los recibos que aparecieron el 21 de enero en un periódico de Chihuahua. Niega haber conocido las copias certificadas y también niega haber visto recibos originales algunos, por lo que asume que fue falsificado el sello de la su notaría “que es un sello de goma, fácil de falsificar” indicó. (Consta en video)

Para el 16 de febrero se había programado una audiencia en contra de Maru Campos por un nuevo caso, sin embargo, al no conocerse el expediente por parte de la defensa, fue diferida para días más adelante.

El 24 de febrero se llevaría a cabo la audiencia pospuesta el 2 de febrero, sin embargo nuevamente fue diferida, por el mismo motivo. Campos Galván acudió al tribunal y señaló: “Yo soy la primera interesada en que se de ya esta audiencia inicial, en que podamos presentar pruebas, terminar con esta situación, lo está dilatando la fiscalía porque si hubieran entregado ya las carpetas, ya estaríamos en proceso”.

Al exterior del Tribunal, se realizó una manifestación convocada por Morena, encabezada por Óscar Castrejón (militante de Morena) y Víctor Quintana (ex secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, con Javier Corral) y quien regresó a Morena.

Las personas en el lugar, desconocían los motivos de la manifestación a la que “fueron invitados” exigiendo la actuación conforme a derecho de los jueces.

El sábado 27 de febrero, quedó demostrado que la persecución política ya acreditada en diversas ocasiones, proviene del gobernador Javier Corral, toda vez que se filtraron tres audios de una conversación en la que estuvo Víctor Quintana, otras personas no identificadas y Luz Estela Castro (Lucha Castro), quien fuera consejera de la judicatura del estado, nombrada por Javier Corral a pesar de tener más de 65 años, edad máxima para ocupar el cargo y quien problemas de salud dejara el cargo y se fuera a vivir a España.

Desde allá, vía zoom, deja ver que las manifestaciones buscan presionar a la justicia de Chihuahua, juntando firmas, buscando que el Presidente Andrés Manuel López Obrador haga declaraciones en la mañanera o que los partidos (Morena y Movimiento Ciudadano) hagan algo, se pronuncien.

Asegura estar asesorando a Morena, haberle dicho al candidato de Movimiento Ciudadano, Alfredo Lozoya, que se está viendo muy lento y hasta decirle a Corral que él ya no haga nada, que ya hizo su “chamba”.

Desacredita al presidente del Supremo Tribunal y reconoce que el candidato de Morena (Juan Carlos Loera) es muy malo, y que Maru Campos está empoderada y “si no hacen algo” (para presionar a la justicia y que se judicialicen sus casos) será gobernadora.

En los próximos días está programada nuevamente una audiencia para Campos Galván, en relación a la segunda carpeta de investigación que refiere el caso fabricado por la Fiscalía Anticorrupción, como quedó evidenciado el 24 de noviembre mediante las pruebas que presentó Maru Campos.