"Si no saben cocinar, ¿para qué se casan?": Dice profesor a alumnas

Un profesor de medicina fue suspendido tras sus cometarios misóginos durante una clase virtual en la que cuestionó a sus alumnas, "si no saben cocinar, ¿para qué se casan?".

Tras sus declaraciones, el doctor fue identificado como Gerardo de León Romo, quien da clases en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).

En un video difundido por redes sociales, se escucha al docente hablar sobre el asesinato de una mujer, luego de que se le quemara la comida.

En la sesión, una de las alumnas expone el caso de una mujer de 43 años, quien fue apuñalada por su esposo "aparentemente por quemar la cena muchas veces".

A lo que el profesor indica: "Yo no sé para qué, si no saben cocinar, ¿para qué se casan? Llega uno con hambre y da coraje (que) no tenga cena porque la quemó".

Sin embargo, los comentarios se ampliaron al resto de alumnas a quienes les dijo:

"Esa es la recomendación del día, aprendan a cocinar antes de casarse".

Tras sus polémicas declaraciones, otra estudiante interrumpió la clase para mostrar su desacuerdo. "¿No sería mejor, doctor, que aprendiéramos a no perder la cordura para no apuñalar a nuestras esposas? La recomendación, ¿no sería mejor no apuñalar a nuestras esposas?".

Sin embargo, el profesor concluyó el tema defendiendo su postura. "Esa es la tuya, la mía es aprender a cocinar".

UAA suspende al profesor tras declaraciones

Luego de que se volviera viral el caso, la universidad emitió un comunicado en el que aseguró que "repudia toda manifestación sexista, así como cualquier acto de acoso, discriminación o violencia".

Además, explicó que la Defensoría de los Derechos Universitarios recibió una denuncia en contra del doctor y profesor por sus comentarios en contra de la dignidad de los estudiantes.

"Se solicitó a las autoridades del Centro de Ciencias de la Salud la suspención inmediata de dicho docente. Esto como medida de protección y salvaguarda de las y los estudiantes durante el proceso de investigación y resolución del caso" detalla el comunicado.

