Enrique Alfaro pide a la Federación reparto equitativo; busca consultar Pacto Fiscal

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que la consulta del Pacto Fiscal no es un mecanismo de presión, sino de concientización para el pueblo y para entender que es absurdo e injusto la concentración de recursos por parte del Gobierno federal.

En entrevista con medios de comunicación en Zapotlán El Grande, el mandatario estatal aclaró que para que la consulta del Pacto Fiscal sea vinculante, se contarán únicamente los votos de los ciudadanos que participen en la misma, es decir, de los jaliscienses mayores de 18 años.

El mandatario estatal aseveró que hubo una confusión en la manera como lo explicó el Instituto Electoral, porque si bien es bueno alentar la participación de los niños, para que entiendan qué es una consulta, dijo que de ninguna manera “podemos generar un mensaje equivocado porque los votos que se van a contar, los que van a servir de referencia para tomar decisiones serán los de ciudadanos mayores de 18 años que tengan credencial de elector”, resaltó.

Alfaro señaló que si el estado cobra los impuestos que la Constitución permite, y estos se quedan en la entidad, contarían con el doble del presupuesto, por ello requieren de un trato justo de la Federación, así como un reparto equitativo.

“Jalisco aporta mucho a la Federación y queremos un trato fiscal justo y será la consulta, será una consulta sobre la iniciativa de reforma constitucional que se ha presentado al Congreso de Jalisco, no es una consulta sobre temas fiscales, la pregunta no es si nos quedamos o nos vamos sino que si los jaliscienses están de acuerdo que el Pacto Fiscal se revise y se analice con criterios técnicos, y si no le conviene a Jalisco dar un paso atrás y construir un nuevo modelo de administración tributaria”