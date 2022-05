Miles marchan por asesinato de Ángel Yael; exigen justicia

Miles de personas, la mayoría estudiantes de la Universidad de Guanajuato, realizaron ayer una marcha pacífica en la capital del estado para exigir justicia por la muerte del joven Ángel Yael, quien fue asesinado por un elemento de la Guardia Nacional el pasado 27 de abril.

La movilización para exigir justicia por Ángel Yael inició a las 9:00 horas y partió en la escalinata de la Alhóndiga de Granaditas, donde se guardó un minuto de silencio en memoria del alumno de Agronomía, que se ubican a un lado de la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato.

“¡Ángel no murió, la Guardia lo mató!”, fue una de las principales consignas de los manifestantes quienes están inconformes por la actuación de las autoridades federales en este caso.

Al finalizar colocaron un altar de flores y velas en memoria del joven estudiante.

Previó a la manifestación, se llevó a cabo un homenaje encabezado por los universitarios en el edificio de la División de Ciencias de la Vida (DICIVA) y Lucía Rangel Sánchez, madre del joven de 19 años.

Durante el homenaje, la madre del Ángel aseguró que depende de ellos y de la juventud que situaciones como las que sufrió su hijo cambien.

"Créanme que esto puede cambiar, pero depende de nosotros, de ustedes la juventud, ¿qué es lo que quieren? No venimos a golpear a nadie, ni siquiera quiero golpear a la persona que accionó el arma contra mi hijo. No lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Él fue un elemento más que sirvió para ocasionar eso, él también tiene padres. Es una persona muy joven", comentó.

Tras un aplauso, se plantó un árbol en memoria de Ángel Yael.

“En memoria de mi hijo aquí estamos sus papás para alzar la voz, para que estén tranquilos, para que ustedes lleven una educación académica tranquila y que sus papás que se queden en casa estén tranquilos esperándolos. Mi hijo ya no regresó, tuvo que seguir un camino, pero ese camino no va a ser en vano…”, expresó Lucia Rangel.

Hasta ahora, dos elementos de seguridad fueron detenidos señalados como probables responsables del homicidio, pero ambos quedaron en libertad horas más tarde.

