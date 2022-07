Fiscal de Campeche contradice versiones de "Alito" sobre cateo a su propiedad

El fiscal general de Campeche, Renato Sales Heredia, contradijo la declaración del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, "Alito", quien señaló este lunes que la propiedad cateada no le pertenece y que sus abogados se encontraban en el domicilio para atender a los agentes que realizaron la diligencia.

Durante su intervención en el programa “Martes del Jaguar”, que cada semana ofrece la gobernadora Layda Sansores, el fiscal sostuvo que la residencia intervenida sí le pertenece al priista.

Además, aseguró que los abogados se encontraban en el mismo sitio, pero uno de ellos refirió que no tenía la llave, por ello los agentes procedieron a forzar la puerta con un ariete.

Respecto al pronunciamiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien dijo no estar de acuerdo con la forma en que se realizó el cateo, Sales Heredia subrayó que la diligencia fue bajo la orden de una autoridad judicial, liberada por un delito por el que Moreno Cárdenas es perseguido: enriquecimiento ilícito .

Asimismo, explicó que la misma orden permitía forzar candados y recurrir a diversos métodos para poder ingresar a la propiedad.

El fiscal calificó al inmueble como una “desproporción notoria” entre los ingresos del priista y sus pertenencias. En consecuencia, sugirió que el líder nacional del PRI debería demostrar que con el sueldo recibido ha podido costear sus posesiones en Campeche, la Ciudad de México, así como obras de arte, vehículos, y más.

En tanto, la gobernadora opinó que el Presidente “es muy humano, muy sensible, aunque sean sus adversarios” .

Quiero tanto al Presidente que hasta me cuesta pensar diferente… pero creo que los pueblos perdonan, pero no olvidan y no podemos olvidar que ‘Alito’ saqueó a este estado pobre y que sufrimos todo tipo de humillaciones