Gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría da positivo a COVID-19

Este viernes, el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García dio a conocer en sus redes sociales que, tras realizarse la prueba de diagnóstico por COVID-19 tuvo un resultado positivo, por lo que deberá mantener bajo vigilancia sus síntomas.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter el mandatario dio a conocer los resultados de su prueba de laboratorio.

“Quiero informarles que después de haberme realizado una prueba, he resultado positivo a COVID-19. Aunque los síntomas son leves y me encuentro bien, respetaré todas las medidas necesarias, y me mantendré al tanto de los asuntos del Gobierno del Estado desde mi hogar”, escribió el gobernador.

Aunque los síntomas son leves y me encuentro bien, respetaré todas las medidas necesarias, y me mantendré al tanto de los asuntos del Gobierno del Estado desde mi hogar. — Antonio Echevarría G (@AntonioEcheG) January 30, 2021

Agregó que confía en recuperarse pronto para volver al trabajo al frente de la administración estatal.

Espero recuperarme muy pronto para seguir trabajando como hasta ahora lo hemos hecho, afirmó.

Horas antes había participado en la entrega de permisos para taxistas en el municipio de Jala. Escribió que realizaba la regularización de los choferes observando las medidas sanitarias correspondientes.

“Cuidando todas las medidas de prevención y con sana distancia, hoy en Jala entregamos 10 permisos de Taxis, para hacerles justicia a los choferes que tenían hasta 35 años trabajando frente al volante”, publicó horas antes de saber que tenía la enfermedad.

