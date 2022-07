IPEJAL gana 4 años de viabilidad financiera: Enrique Alfaro

De frente y ante organizaciones adheridas al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), miembros del Congreso de Jalisco y del Supremo Tribunal de Justicia estatal, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, presentó el balance a 4 años, en el que, a pesar de los saqueos, anomalías y seguimiento jurídicos con órdenes de aprensión, se informó que se ha logrado el incremento a cuatro años más su vida financiera del instituto, de 2029 al 2033, sin la necesidad de subsidios extraordinarios por parte del erario público que hubieran significado los 40 mil millones de pesos.

Esto obedece a los ejes emprendidos para la fiscalización y auditorías, resultado de denuncias y órdenes de aprensión que continúan a fondo, señaló el mandatario; asimismo, el rescate de recursos deriva también a la Reforma a la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco para la medida y actualización de las pensiones y la incorporación y aseguramiento de pago de municipios al IPEJAL, si como el orden y recuperación de utilidades a la red inmobiliaria y seguimiento jurídico a adeudos e inversiones.

La viabilidad financiera hasta el 2033 será, según el último estudio actuarial, de aportaciones extraordinarias del estado de mil 975 millones.

El gobernador @EnriqueAlfaroR presentó el balance actualizado de lo que será la viabilidad financiera del Ipejal, que promete cuatro años más de vida: de 2029 a 2033. pic.twitter.com/i32gmk8V0c — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) July 25, 2022

“Hoy lo que queremos es que eso sea lo que suceda, no hay posibilidad alguna que desde el Ejecutivo del estado, y yo creo y es muy importante, por eso valoro la presencia de legisladoras, legisladores del congreso de Jalisco, que se haga una iniciativa construida desde la lógica simplemente parlamentaria, necesitamos discutir este tema de frente de las y los trabajadores, tomar las decisiones que se tengan que tomar y si no se toma ninguna decisión lo que es importante entender que no será el problema del gobierno y muy probablemente tampoco del que viene, por lo que se ganó del margen de maniobra, pero y después ¿qué sigue?”, puntualizó Alfaro Ramírez.

El seguimiento al estado actual de pensiones no se había dado por ningún gobernador, sin embargo, ratificó que la solución a mantener estable al instituto es tarea colectiva, gobiernos y representantes de las y los jubilados y pensionados.

“Entonces hoy la intención de la reunión es hacer este corte de caja, hacer la invitación a que instalemos esta mesa junto con las organizaciones de trabajadores que tengan que aportar su opinión, su reflexión, sus conocimientos para poder tomar juntos decisiones de futuro”, agregó.

Con la estructura de la mesa de trabajo comenzará el siguiente paso, una vez informado el estado actual, de lo contrario la dinámica demográfica y el diseño de creación del IPEJAL acabarán con toda perspectiva a futuro, ya no siendo esto responsabilidad de las malas inversiones, sino de un proceso de aumento en la esperanza de vida de los trabajadores y aportaciones mal calculadas en las que se exige retribuciones excesivas menor a la aportación de cada trabajador.

De acuerdo a los cuatro ejes emprendidos: fiscalización, control de acciones jurídicas, reforma a la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, así como poner en orden las inversiones inmobiliarias. pic.twitter.com/uUJNecweXd — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) July 25, 2022

Héctor Pizano, reconoció que los problemas del IPEJAL, uno de ellos viene desde 1953, cuando la esperanza de vida era de 50 años y actualmente rebasa los 70 años; así como el mal diseño del sueldo regulador y el abuso al fondo solidario para cubrir recursos para pensiones y jubilaciones, y el crecimiento de la tasa poblacional laboral.

Leer más Secretaría de Salud publica segundo anuncio de aviso epidemiologico sobre viruela del mono

“Es obvio que este diseño estructural de las pensiones hace inviable cualquier sistema pensionario, esto pasa en México, pasa en Jalisco y es lo que ha hecho que 26 sistemas pensionarios estatales hayan quebrado.

Hoy este instituto de pensiones va caminando, ha recibido oxígeno, ha podido caminar en su vida útil sin embargo hasta la fecha es insuficiente”, declaró Héctor Pizano.

De acuerdo con información presentada a través de estudios actuariales, fue desde 2009 se informaba sobre la complejidad económica que enfrentaba el IPEJAL para cumplir de forma autónoma sus compromisos de pago de: pensiones, prestaciones y servicios médicos. La falta de orden administrativa, la nula transparencia, los malos manejos en inversiones, y un esquema de jubilación superado por la realidad actual, han hecho que el instituto enfrente una situación comprometedora.

Durante la sesión, se propuso la invitación a instalar una mesa de trabajo con las y los trabajadores. La viabilidad financiera hasta el 2033 será, según el último estudio actuarial, de aportaciones extraordinarias del estado de 1,975 mdp. pic.twitter.com/zSOSw7G1NQ — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) July 25, 2022

Ante esta realidad y como parte de los compromisos pactados por Enrique Alfaro al inicio de su administración, es que actuó para fortalecer este fondo que cuenta con una afiliación de poco más de 128 mil trabajadores en activo y 44 mil jubilados.

también puedes leer Ricardo Gallardo tiene 69% de aprobación: De las Heras Demotecnia

En la vida del instituto existen grandes casos que pusieron en vilo los recursos de las y los trabajadores el servicio del estado, como lo han sido las inversiones en Abengoa, TMM, Chalacatepec, Villas Panamericanas, entre otros, y recientemente el abuso de las llamadas pensiones doradas.

Una exigencia constante por parte de los derechohabientes era castigo a quienes de manera abusiva habían hecho mal ejercicio del recurso de los trabajadores. Esta administración ha hecho lo que le toca, aseguró Enrique Alfaro, presentando las denuncias correspondientes y pruebas sobre las supuestas anomalías. Resultado de ello, es que hoy, existen ocho personas vinculadas a procesos por fraude, robo de terrenos e inversiones fuera de norma.

Sumado a las acciones ya mencionadas, así como el fortalecimiento de la reserva técnica de la institución, ordenando los bienes inmuebles del instituto, dando certeza sobre el patrimonio de los trabajadores y jubilados, con acciones que van desde la recuperación de las concesiones de los pozos, hasta la posesión de los inmuebles, pasando por la actualización de su valor y el impulso de nuevos proyectos mobiliarios.

Así como, la regularización de adeudos de las entidades público patronal, la recuperación de la cartera vencida y la recuperación de los estacionamientos; resultaron factores de beneficio para impulsar cuatro años más la vida independiente del instituto.

te puede interesar Carlos Joaquín y Marcelo Ebrard hablan sobre la promoción de Quintana Roo en EU

Respecto a los servicios médicos que reciben los pensionados, pese al complejo escenario que se vivió producto de una pandemia, de la escasez de medicamentos, se continúa trabajando en fortalecer el sistema de salud que se brinda. Es importante destacar que a nivel nacional es de los pocos que ofrecen atenciones de hasta tercer nivel para el titular y sus beneficiarios sin costo adicional.

Actualmente existe un abasto de 90% de fármacos en las farmacias de las Unidades de Medicina Familiar (UNIMEF) que actualmente son tres y una más que está en construcción en la zona de Zapopan. Esta última siendo un compromiso que hizo el mandatario estatal con los jubilados.

Aunado esto, cabe recordar que el Gobierno de Jalisco construye la unidad familiar de atención médica de Los Olivos en Zapopan y la construcción del complejo médico de Miramar en el mismo municipio, que dará prestación médica como atención a nivel de hospitales particulares.

Representante de sindicatos y a nombre de los alcaldes, Pablo Lemus, respaldaron la decisión de reunir en la mesa las voces de las y los trabajadores para aportar la solución que sostenga el futuro del instituto.

JVR