Mara Lezama clausura la temporada de arribo de sargazo a Quintana Roo.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, clausuró la temporada del arribo del sargazo 2022 y agradeció la participación de todas y todos los quintanarroenses, mujeres, hombres, estudiantes, empresarios, inversionistas, visitantes, en los esfuerzos para combatir el arribo de esta alga.

Al participar en el foro "Buenas prácticas y lecciones aprendidas en relación con la atención y manejo del sargazo", que se realizó en el auditorio de la Novena Región Naval, afirmó que esta alga es una amenaza que se debe combatir con estrategia y sin tregua.

Consideró oportuno empezar la preparación para el año próximo, a fin de mitigar los efectos adversos que ocasiona el sargazo, proteger nuestra actividad principal y lograr la prosperidad compartida que tanto se requiere.

Destacó que tan sólo en este año se recogieron 50 mil toneladas de sargazo y alrededor de 200 mil toneladas en los últimos cuatro años en 40 playas públicas.

La gobernadora de Quintana Roo agradeció el apoyo de la Secretaría de Marina, de las organizaciones no gubernamentales, presidentas municipales, sector privado, entre muchos, que participaron con mucho éxito.

“Si no aprendemos de lo vivido, si no tomamos notas, si no abrazamos lo que sirve y desechamos lo que no sirve, entonces no podíamos avanzar en flagelos tan importantes como éste que es el sargazo”