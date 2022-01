“Me da risa”, dice Cuitláhuac García sobre comisión del Senado para investigar injusticias en Veracruz

El gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García, aseveró que las investigaciones que realiza la Comisión Especial del Senado conformada para revisar las injusticias en el estado no le preocupa, sino que le da risa .

Señaló que ese tema sólo es “un fantasma” con el que están espantando a los medios de comunicación, pero él está tranquilo.

Ante los representantes de los medios, dijo que este grupo de senadores no tiene facultades legales para investigar lo que realiza el gobierno de Veracruz, por lo que enfatizó que “a mí me da risa”.

No me preocupa lo que haga un grupo de senadores. Que quede claro, no es comisión, es un grupo de senadores, han estado engañando a la opinión pública de que existe una comisión que esté investigando al gobierno de Veracruz