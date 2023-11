El mejor gabinete del estado de NL seguirá imparable y de resultados, afirma Samuel García

Los funcionarios de primer nivel y del gabinete ampliado que conforman el mejor Gabinete en la historia del Gobierno del Estado de Nuevo León, se comprometieron ante el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda a seguir siendo una Administración de resultados y un gobierno incorruptible.

Acompañado de su esposa la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, García Sepúlveda pidió a los funcionarios comprometerse con las y los neoloneses a generar las condiciones de estabilidad de continuidad y sobre todo seguir siendo imparables.

“Seguiremos siendo un gobierno de resultados, un gobierno incorruptible que además tiene ocho planes maestros; el del agua, el de seguridad, el de movilidad, el de salud, etcétera todos estos proyectos y planes aquí está el Tesorero de testigo, ya tiene presupuesto garantizado y etiquetado para que se ejecuten sin sobrecosto y les pido gabinete en tiempo récord, como logramos la carretera Gloria a Colombia, el Periférico y/o el Acueducto Cuchillo II”, expresó el Mandatario estatal.

Nuevo León, el MEJOR GABINETE de la historia de nuestro estado y un servidor tenemos un mensaje importante para ti: pic.twitter.com/ErUMlKbYYs — Samuel García (@samuel_garcias) November 16, 2023

“Hoy a este gabinete le pido que no distraiga un solo peso, un solo minuto, que ningún colaborador del gobierno se distraiga en tema electoral o firmas, me comprometo para que no haya un solo desvío de recursos públicos o humanos, vamos a ganar la Presidencia bien, limpio y con legalidad y por eso hoy les he pedido a todos venir a hacer el compromiso con Nuevo León de seguir siendo imparables.

“Que sigan los resultados en la economía, que sigan llegando billones de dólares de inversión, que siga la cobertura de salud, que sigan las coberturas de la nueva Ruta, que sigan las escuelas del tiempo completo, el DIF Capullos, ayudar a grupos vulnerables y que Nuevo León siga imparable”, apuntó.

El Gobernador dijo que no permitirán que la vieja política lastime a las y los neoloneses, y mucho menos que haga un retraso en el nuevo Nuevo León que lleva dos años consolidándose y que se ha hecho más que los últimos 40 años juntos.

“Por eso Nuevo León te pido confianza, te pido que tengas tranquilidad, que estás en las mejores manos en Javier (Navarro, Secretario General de Gobierno) y este gabinete ampliado”, refirió.

“Gracias por tu confianza y siempre ten en mente que esto que estamos haciendo es lo mejor para Nuevo León y lo mejor para México, porque siempre que a Nuevo León le va bien a México también, pero ahora imaginen si a México le va bien, a Nuevo León le va a ir mucho mejor”, puntualizó.