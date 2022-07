Morena reporta un incidente en proceso interno en Puebla: Mario Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado aseguró que hasta el momento se tiene reporte de una irregularidad en la elección de congresistas en el municipio de Tehuacán, Puebla, aunque aclaró que fue resuelta horas después.

“Llegó un grupo de 20 personas para impedir la votación, arrancaron boletas, pero se arregló y se reestableció la votación. Hay mucha participación y hemos pedido a los participantes estar atentos a las prácticas de otros partidos, ya que debe ser una participación libre y democrática”, aseveró.

En conferencia agregó que en caso de acarreo y que haya pruebas, se van a presentar a la Comisión de Justicia de Morena para que se tomen cartas en el asunto, pues en caso de que se compruebe alguna irregularidad se anula la votación en ese distrito.

El líder de esa fuerza política detalló que 43 mil personas solicitaron ser congresistas y se autorizó el registro de 42 mil 500, pue solo se limitó 2 por ciento principalmente porque fueron candidatos de otros partidos en elecciones pasadas.

“El 16 y 17 de septiembre vamos a tener el Tercer Congreso Ordinario y para ello, se eligen cinco congresistas por cada distrito electoral, por ello elegimos a 3 mil; estos a su vez son consejeros electorales. En cada entidad los congresistas integran el Congreso Estatal que este 13 y 14 de agosto elijen a los Comités Ejecutivos Estatales, con esto llegaríamos en septiembre al Congreso Nacional”, explicó.

El morenista detallo que uno de los objetivos es elegir al final al Consejo Político Nacional y cambiar los estatutos del partido, con el fin de adecuarse ala nueva realidad que hay en el país. “Esto nos va a permitir estar mejor reforzados para el proceso electoral de 2024”, destacó.

Por otra parte dijo que respeta la decisión de las personas de no participar en el proceso interno, pues aseguró que hay gente que no quiere tener un partido organizado, además que “no perderemos el tiempo con personas que no lo hagan”, ante el cuestionamiento de la nula participación de Ricardo Monreal en el proceso.

Además, dijo que no pueden cargarse hacia ningún lado, por ello están abiertos a la transparencia en el proceso como lo pidió el canciller Marcelo Ebrard.

FBPT