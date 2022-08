Mujeres realizan caminata para orar por mineros atrapados en Sabinas, Coahuila

Pasada la lluvia que cayó esta tarde en el municipio de Sabinas, Coahuila, un pequeño grupo de mujeres realizó una caminata para orar en nombre de los diez mineros que se encuentran atrapados desde hace más de una semana.

Eran vecinas, amigas y conocidas de las familias que se encuentran en espera de informes sobre las labores de rescate que elementos de los tres niveles de gobierno sostienen hasta esta noche.

Las mujeres recorrieron el camino que rodean el complejo minero, hasta llegar al campamento provisional que fue instalado a unos metros del pozo, por el cual descendían los trabajadores cada día.

En las manos sostenían veladoras, cuya flama protegían del viento, mientras realizaban diversos cantos religiosos y se unían en oración.

“En petición hacemos esta caminata; esperamos en ti, señor; confiamos en ti, señor, que tú tienes la última palabra. Confiamos en que tú eres nuestro salvador y el salvador de ellos. Que no tienen que comer, tú ahí los tienes, señor; que no tienen agua, tú ahí les das, señor; que no tienen aire, tú ahí les das, señor, porque tú eres el que nos da la vida y tú eres el que nos la quita, señor. Te pedimos por cada una de las familias, que los padres, hijos, abuelos, que les des calma para todo lo que venga, estar preparada cada una de sus oraciones”