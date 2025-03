Tenis Hello Kitty: ¿Cuánto cuestan y cuándo salen a la venta con la colección de Pony?

Tenis de Hello Kitty

Hello Kitty es un icono de la cultura pop y también es una inspiración en la moda, por lo que existen diversas colecciones de ropa y zapatos con la imagen de la famosa gatita de Sanrio, como es el caso de la firma de calzado Pony, la cual lanzó su colección de tenis que combina estilo, comodidad y un toque de ternura.

La colección fue creada por Ross Zentecatl, directora de diseño de producto) y está compuesta por seis diseños con tres siluetas creativas, colores en tendencia y texturas novedosas.

“Todas las mujeres tuvimos esa afición por el color rosita, por lo cute, eso lo quise traer a nuestros días, y no quiero dejar de lado a mi niña interior, por eso (la colección) tiene desde lo más cute, hasta (otros detalles para) mujeres que quieren seguir siendo fans de Hello Kitty pero dicen que ‘el rosita ya no va conmigo’, entonces tenemos plataformas en colores muy neutros que pueden combinar con lo que quieran”, mencionó la diseñadora.

Asimismo, indicó que los tenis de la colección también fueron pensados para que tu niña interior “juegue”, por lo que algunos pares tienen piezas intercambiables, además de que peluche para darle el toque “cosy” y hacer referencia a que Kitty es una gatita.

Las siluetas que integran la colección son M-100, Pro 80 Hi, Pro 80 Lo y The City, los diseños de este último modelo son los insignia de Pony.

¿Cuanto cuestan los tenis de Hello Kitty?

Los tenis de Hello Kitty cuestan entre 1799 y 2099 pesos, dependiendo del modelo y de la silueta que se elijan, pero ese es el rango de precio.

¿Cómo conseguir los tenis de Hello Kitty?

La colección sale a la venta este 22 de marzo y está disponible en la página de internet de Pony, en Sears, en tiendas Tunel Sport, Tenis store, Alive, entre otros.

La colección es de edición limitada por lo que saldrán pocas piezas a la venta y está enfocada a mujeres, ya que solo está disponible de los número 22.5 a 25.5.

Historia de Hello Kitty

Hello Kitty fue creada en 1974 por Yuko Shimizu para la empresa japonesa Sanrio, esta encantadora gatita blanca con un lazo rojo y sin boca se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural.

Su diseño simple y tierno capturó la esencia del “kawaii”, la cultura japonesa de lo adorable. Durante las décadas de los 80 y 90, Hello Kitty se convirtió en un símbolo de la cultura pop, expandiéndose más allá de Japón y llegando a Estados Unidos y Europa. La marca se diversificó con ropa, juguetes, videojuegos e incluso colaboraciones con grandes diseñadores y marcas de lujo.

Amigos de Hello Kitty

Chococat

My Melody

Kuromi

Cinnamoroll

Keroppi

Pochacco

Pompompurin

Badtz-maru

Little twin stars