¿En qué lugar debes poner tus sillones para tener MAYOR energía de acuerdo al Feng Shui?

Consejos de hogar — ¿Sientes que tu sala no fluye o simplemente no se siente acogedora? Tal vez no se trata de la decoración o los colores, sino de la ubicación del sillón, uno de los muebles clave en cualquier hogar. Según el Feng Shui, el antiguo arte chino de la armonía en los espacios, colocar correctamente el sillón no solo mejora la estética, sino que también atrae buena energía, seguridad y bienestar emocional.

Aquí te contamos dónde debe ir el sillón según el Feng Shui y qué debes evitar si quieres que tu casa tenga equilibrio y buenas vibras.

¿En qué lugares se recomienda poner los sillones de acuerdo con el Feng Shui?

La regla de oro: respaldo a una pared sólida

El Feng Shui indica que el sillón principal debe estar apoyado contra una pared sólida. Esto representa seguridad y estabilidad emocional para quienes se sientan ahí. Nunca coloques el sillón flotando en medio del espacio o con la espalda a una puerta o ventana, ya que eso genera una sensación de vulnerabilidad e incomodidad.

Si no puedes colocarlo contra una pared, utiliza biombos, plantas grandes o muebles altos detrás para crear una sensación de respaldo energético.

Evita puertas detrás del sillón

Uno de los errores más comunes es colocar el sillón con una puerta justo detrás. En Feng Shui, esto interrumpe el flujo de energía (chi) y crea una sensación de inseguridad. Si no hay otra opción, puedes usar una mesa con lámpara o plantas altas para bloquear esa energía directa y suavizarla.

Vista clara de la entrada

Otro principio importante es que desde el sillón puedas ver quién entra al cuarto. Esto ayuda a sentirse en control del espacio y promueve la tranquilidad. Si el sillón está de espaldas a la puerta, genera ansiedad o sensación de amenaza.

¿Y la orientación cardinal?

Para maximizar la armonía, algunos expertos en Feng Shui recomiendan orientar el sillón hacia el sureste (riqueza), norte (carrera) o este (salud), dependiendo de lo que quieras mejorar. Sin embargo, esto puede variar según el bagua (el mapa energético del Feng Shui) de tu hogar.

Otros errores comunes

No enfrentes directamente el sillón a una puerta : esto puede hacer que la energía entre muy agresivamente.

Evita colocar el sillón bajo vigas : esto genera presión energética y puede causar estrés o dolores de cabeza.

No pongas espejos reflejando el sillón: esto puede duplicar la energía y generar agitación emocional.

El sillón también influye en tus relaciones

En el Feng Shui, la sala representa las relaciones sociales y familiares, por lo que un sillón bien ubicado puede fomentar la armonía en el hogar, las buenas conversaciones y el respeto mutuo. También se sugiere que los sillones o sofás tengan formas redondeadas o suaves, en lugar de líneas muy rígidas o esquinas pronunciadas.