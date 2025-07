¿Cómo elegir la mejor mochila para tu regreso a clases?

Los estudiantes de prepa y universidad estarán de regreso a clases el próximo 11 de agosto y para ello necesitan ir lo mejor equipados posible con mochilas que lo cargan todo para llevar todo lo necesario para las clases, pero sin perder el estilo.

Al momento de comprar una mochila es importante considerar tanto la comodidad como la durabilidad, principalmente.

¿Cómo elegir la mejor mochila para el regreso a clases?

Debe ser lo suficientemente grande para llevar libros, cuadernos, tablet/laptop, lonchera y otros útiles.

También revisa que sea resistente, escoge una que sea de un material impermeable o resistente al agua, para proteger tus cosas. También checa que tenga costuras reforzadas con cierres buena calidad, ideales las que tienen doble carro.

Si vas a poner tu mochila en el suelo constantemente, revisa que tenga un fondo reforzado.

La organización interna es muy importante, para ello verifica que tenga varios compartimentos o bolsillos internos para separar útiles, libros y objetos personales.

Espacio para laptop o tablet con compartimento acolchado, como es el caso de la mochila Dope de Coolcapital, que tiene un diseño limpio y moderno que combina practicada y estilo. Es de poliéster resistente al desgaste, tiene un forro interno suave que cuida tus objetos personales como si fueran de cristal y tiene un bolsillo acolchado para meter una laptop de hasta 15.6”. También tiene bolsillos exteriores para botella de agua, llaves o celular.

Mochila Dope ı Foto: Especial

Otras cualidades que debes considerar a la hora de escoger tu mochila es el peso. Lo ideal es que el peso total (mochila + contenido) no supere el 10-15 por ciento del peso corporal del estudiante.

También es importante el diseño, la parte estética, que te gusta el color, el modelo o si tiene algún estampado. Por ejemplo, la Rizz. Su diseño roll-top ajustable no solo le da un look diferente, sino que te permite abrir espacio cuando el día se complica o cuando no te decides qué dejar fuera.

Mochila Rizz ı Foto: Especial

Su compartimento principal incluye espacio para laptops de hasta 15.6”, además de un bolsillo frontal y dos laterales para organización instantánea. Y como todo en la vida debe fluir, también incluye banda apilable para llevarla cómodamente en tu maleta.

Otros elementos que puedes considerar en tu nueva mochila son que tenga tirantes acolchados y ajustables para evitar dolor de hombros. Espalda acolchada y con ventilación, ideal si se carga mucho peso y correa de pecho o cintura.