Día del zurdo: ¿Por qué se celebra HOY 13 de agosto?

El día del zurdo es uno de los más importantes para la diversidad

Este 13 de agosto se conmemora el Día Internacional del Zurdo, una jornada dedicada a reconocer y visibilizar a ese casi 10 %–13 % de la población mundial cuyo predominio es la mano izquierda. Más que una curiosidad, esta fecha es un puente hacia la diversidad, la inclusión y el diseño consciente.

Historia con propósito

La celebración tiene sus orígenes en 1976, cuando el militar estadounidense Dean R. Campbell, fundador de Lefthanders International, Inc., decidió instaurar una fecha para visibilizar los desafíos cotidianos que enfrentan los zurdos y celebrar su lateralidad.

Eligió el 13 de agosto como fecha simbólica: un número cargado históricamente de supersticiones que él transformó en orgullo.

En la década de los 90, el Left-Handers Club del Reino Unido amplió esta celebración a nivel internacional, promoviendo actividades que hoy se replican en muchas ciudades del mundo.

¿Por qué celebramos y por qué aún es relevante?

Visibilizar dificultades : los zurdos conviven con herramientas, muebles y objetos diseñados para diestros, como tijeras, abrelatas y cuadernos espiralados, lo cual puede generar incomodidad o frustración.

Romper estereotipos y prejuicios históricos : en diversas culturas, ser zurdo fue visto como “incorrecto” o relacionado con desgracia. Celebrar este día ayuda a desmantelar esas creencias.

Fomentar diseño inclusivo: la conmemoración impulsa que fabricantes, escuelas y entornos incluyan soluciones que consideren tanto a diestros como a zurdos.

¿Quiénes se suman y qué hacen?

En programas de televisión mexicanos, como Hoy , conductores diestros se ataron la mano derecha durante una emisión completa para experimentar cómo es realizar tareas cotidianas con la mano izquierda.

En diferentes ciudades y países, se han organizado “zonas zurdas” o actividades donde solo se usan herramientas para zurdos, desde partidos deportivos hasta fiestas temáticas y retos virales.

¿Qué comentarios rodean esta fecha?

El Día del Zurdo celebra a una “minoría creativa”, esa que ha enfrentado barreras estructurales pero persiste llenando el mundo de innovación.

Eventos culturales y educativos resaltan talentos zurdos que, desde la ciencia y el arte hasta el deporte, han dejado huella, nombres como Leonardo da Vinci, Marie Curie, Barack Obama o Lionel Messi suelen citarse como ejemplos emblemáticos

¿Por qué tiene sentido celebrarlo hoy?

Porque el Día Internacional del Zurdo no es solo una efeméride curiosa, sino un acto de justicia: reconoce una forma natural de ser, abre caminos hacia entornos más inclusivos y celebra las fortalezas que acompañan a esa diferencia, además de conmemorar a las personas que tienen esta diferencia para escribir así como para manejar las manos.