4 tips para evitar la azúcar añadida y fomentar una alimentación adecuada en pequeños a partir de 1 año

Especialistas enfatizan el entorno familiar como base para inculcar valores y habilidades sociales desde la infancia.

A nivel global 381 millones de niños y adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, revelan datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por ello, es de gran importancia comenzar a desarrollar hábitos saludables y reducir el consumo de azúcar natural y azúcar añadida en los menores de 5 años.

Sobre este tema, la OMS también recomienda ofrecer al menos el 5 por ciento de azúcar, respecto al total de calorías de una alimentación completa en dicho grupo poblacional.

Padres establecen rutinas de alimentación y descanso para asegurar el bienestar de los pequeños. ı Foto: iStock

Asimismo, un estudio publicado en la revista Science en 2024 demostró que la exposición temprana a altos niveles de azúcar añadida puede reducir la aceptación de frutas y verduras.

Por su parte, datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición muestran un alza en los índices de sobrepeso u obesidad en los niños de 5 a 11 años, segmento poblacional en el que se registró un incremento de 7 por ciento entre 2006 y 2020-2022.

Especialistas recomiendan momentos de juego que fomentan la curiosidad y el desarrollo cognitivo de los niños. ı Foto: iStock

En este contexto, NIDO® comparte 4 consejos para fomentar una dieta más saludable en los pequeños a partir de 1 año.

1. Incorporar frutas frescas y deshidratadas sin azúcar añadida

Los expertos en nutrición de NIDO® recomendaron reemplazar galletas y dulces procesados por manzanas, plátanos, uvas o fresas, ya que ayudan a mantener niveles de energía estables y fortalecen el sistema inmunológico. Además, las frutas aportan vitaminas, minerales, fibra y un dulzor natural.

Enfatizan acompañamiento y protección de los padres en cada etapa del desarrollo infantil. ı Foto: iStock

2. Elegir productos lácteos creados especialmente para satisfacer las necesidades nutrimentales de niños entre 1 y 3 años

Los expertos en nutrición especializada aconsejaron elegir productos sin azúcar añadida, para satisfacer las necesidades nutricionales específicas de los infantes de 1 a 3 años.

Así, NIDO® Kinder® 1+ se coloca entre las opciones por su contenido de 1 billón de probióticos y sus vitaminas y minerales esenciales para el crecimiento, incluyendo hierro, zinc y vitamina D.

Resaltan la importancia del tiempo de calidad y el afecto en la formación de un apego seguro. ı Foto: iStock

Igualmente, proporciona proteínas en cantidades adecuadas, asegurando un aporte equilibrado de macronutrientes vitales para el desarrollo saludable de los niños en esta etapa de su vida.

3. Incorporar cereales integrales para una energía sostenida

Los picos de glucosa generan cansancio o falta de concentración, por lo que incluir avena, pan integral y amaranto en la dieta del menor de 5 años es importante, pues son fuente de fibra, indispensable para una digestión saludable.

Resaltan la importancia del tiempo de calidad y el afecto en la formación de un apego seguro. ı Foto: iStock

4. Endulzar con ingredientes naturales

Plátano maduro, puré de manzana, dátiles o calabaza son aliados para sustituir el azúcar refinada en postres y colaciones caseras. Estos ingredientes no solo aportan dulzor, sino también nutrientes adicionales y una mejor textura en las preparaciones. Por último, y como un tip adicional, es importante aprender a leer las etiquetas de los productos que se consumen en casa y priorizar aquellos que contengan ingredientes adecuados a sus necesidades nutricionales y estén creados para esta etapa de vida. El Vicepresidente de Nestlé Nutrición en México, Germán López, ofreció una reflexión para los padres de familia: “cada decisión alimentaria de los padres impacta en el futuro de sus hijos”, dijo.

“Con nuestras opciones sin azúcares añadidas, ofrecemos nutrición especializada, fomentando hábitos saludables desde la infancia. Todos nuestros productos están científicamente formulados para aportar los nutrientes esenciales y promover la aceptación de sabores naturales, apoyando un desarrollo equilibrado”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am