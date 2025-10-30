En tendencia

Guerreras K-Pop: así puedes recrear sus disfraces para Halloween

Mira, Zoey y Rumi se han vuelto un fenómeno del cine y la música; te decimos lo que necesitas para ser una guerrera K-pop

Las guerreras k-pop
Las guerreras k-pop Foto: Netflix
Por:
Mariel Caballero

El fenómeno del K-Pop ha trascendido los escenarios y plataformas digitales para llegar al mundo del cosplay y los disfraces de Halloween más buscados de la temporada.

Este año, las protagonistas de la película “Las Guerreras K-Pop” se convirtieron en una de las inspiraciones más populares entre los fans, en todo el mundo pues su estilo y actitud han causado furor en redes sociales.

Pero si prefieres hacerlo tú misma, no necesitas gastar demasiado. Los disfraces de Las Guerreras K-pop pueden armarse fácilmente con ropa que ya tienes en casa.

TE RECOMENDAMOS:
Ofrenda Monumental en el Zócalo
Tradición viva en cada esquina

CDMX celebra el Día de Muertos con arte y color en las calles

K-Pop Demon Hunters
K-Pop Demon Hunters ı Foto: Especial

Cómo recrear los disfraces de las Guerreras K-Pop

Zoey

Su look se distingue por dos chongos bajos con trenza enrollada y un flequillo tipo cortina. Usa short blanco, blusa blanca y una chamarra negra con lentejuelas. Completa el look con tenis blancos o calcetas largas si no tienes calzado similar.

O bien puedes utilizar un pants similar al estilo azul que trae en parte de la película, acompañarlo de una blusa azul con tirantes negros y darle un toque realizando con cartón armas parecidas a las de Zoey.

Rumi

De las cosas más características de Rumi es una larga trenza morada que puedes recrear con extensiones sueltas trenzadas directo a tu cabello o bien una peluca. Combina short de mezclilla, top blanco y chaqueta amarilla corta.

Agrega un collar en tono plata grande para más parecido y una espada.

Mira

Opta por una falda amarilla, top negro y botas altas con calcetas con medias. Puedes agregar algunas cadenas a la falda para darle más parecido al atuendo de Mira. Su peinado es sencillo: dos medias coletas altas con mechones sueltos, puedes optar por pintar una peluca larga de color rosa.

Para un mejor toque realiza o compra el arma de Mira, que es una especie de guadaña dorada con blanco, agrega luces led para más realismo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Espeluznantes espectros verás en la Hacienda Maldita.
Adrenalina al máximo

Terror en la CDMX, las casas embrujadas más virales de la temporada