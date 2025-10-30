Guerreras K-Pop: así puedes recrear sus disfraces para Halloween

El fenómeno del K-Pop ha trascendido los escenarios y plataformas digitales para llegar al mundo del cosplay y los disfraces de Halloween más buscados de la temporada.

Este año, las protagonistas de la película “Las Guerreras K-Pop” se convirtieron en una de las inspiraciones más populares entre los fans, en todo el mundo pues su estilo y actitud han causado furor en redes sociales.

Pero si prefieres hacerlo tú misma, no necesitas gastar demasiado. Los disfraces de Las Guerreras K-pop pueden armarse fácilmente con ropa que ya tienes en casa.

K-Pop Demon Hunters ı Foto: Especial

Cómo recrear los disfraces de las Guerreras K-Pop

Zoey

Su look se distingue por dos chongos bajos con trenza enrollada y un flequillo tipo cortina. Usa short blanco, blusa blanca y una chamarra negra con lentejuelas. Completa el look con tenis blancos o calcetas largas si no tienes calzado similar.

O bien puedes utilizar un pants similar al estilo azul que trae en parte de la película, acompañarlo de una blusa azul con tirantes negros y darle un toque realizando con cartón armas parecidas a las de Zoey.

FORTNITE x KPOP DEMON HUNTERS ‘ZOEY’ OUTFIT REVEALED‼️ pic.twitter.com/91hRVaUMC9 — Fortnite News & Leaks! (@FBRFeed) September 29, 2025

Rumi

De las cosas más características de Rumi es una larga trenza morada que puedes recrear con extensiones sueltas trenzadas directo a tu cabello o bien una peluca. Combina short de mezclilla, top blanco y chaqueta amarilla corta.

Agrega un collar en tono plata grande para más parecido y una espada.

A first look at Rumi’s Fortnite skin from KPop Demon Hunters pic.twitter.com/4OsPkHeyUE — Dexerto (@Dexerto) September 30, 2025

Mira

Opta por una falda amarilla, top negro y botas altas con calcetas con medias. Puedes agregar algunas cadenas a la falda para darle más parecido al atuendo de Mira. Su peinado es sencillo: dos medias coletas altas con mechones sueltos, puedes optar por pintar una peluca larga de color rosa.

Para un mejor toque realiza o compra el arma de Mira, que es una especie de guadaña dorada con blanco, agrega luces led para más realismo.

First look at Mira from ‘KPOP DEMON HUNTERS’ in Fortnite vs film version.



Do you like the Fortnite design? pic.twitter.com/lqnWcwb6wp — Cartoon Base (@TheCartoonBase) September 29, 2025

