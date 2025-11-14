Buen Fin 2025: Ofertas y descuentos en ropa, belleza y accesorios

El Buen Fin es el fin de semana más esperado para hacer hacer compras con descuentos y ofertas que no se tienen en el resto del años. Si bien los artículos electrónicos son de los más deseos, también la ropa, accesorios de moda y otros artículos de tecnología también son codiciados en esta época.

Aquí te dejamos algunas de las ofertas que hay en el Buen Fin y que puedes aprovechar durante los días que dura la campaña impulsada por el gobierno mexicano.

Ofertas y descuentos en moda por el Buen Fin

En cuanto a moda, la firma de ropa Studio F, que cuenta con prendas de temporada perfecta para el otoño invierno, así como piezas atemporales como blusas, vestidos, jeans, enterizos, zapatos y bolsos, tiene descuentos durante los días del 13 al 17 de noviembre, cuenta con hasta 40% de descuento si se adquieren 4 piezas.

TE RECOMENDAMOS: Sabores que cuentan historia La gastronomía mexicana celebra su día

Mientras que en la tienda en línea, se puede obtener un 40% de descuento en nuevas colecciones a pago directo, o 25% + 9meses sin intereses. Además, si te suscribes en la web, recibirás un 10% adicional en tu compra.

Buen Fin de moda en Studio F ı Foto: Especial

Y para complementar tu look más allá del Buen Fin, el accesorio ideal es el Reloj Versace Millenyium Gent, una pieza que refleja poder, confianza y sofisticación.

Versace ı Foto: Especial

Asimismo, otro accesorio que puedes incluir en tus atuendos son las mochilas, una opción es Altmont Modern City Daypack de Victorinox, una backpack que combina diseño y funcionalidad con múltiples compartimentos para mantener todo en orden.

Mochila Victorinox ı Foto: Especial

Los buenos aromas son fundamental para un gran atuendo, Este Buen Fin, Ferrioni cuenta con fragancias energéticas como Terrier For Him, o elegantes y románticas como Terrier For Her, hasta la intensidad sofisticada de Deep Blue, cada perfume está diseñado para acompañarte con carácter y autenticidad.

Al adquirir alguno de estos productor Ferrioni cuenta con regalos exclusivos, disponibles en Liverpool, Sears, Sanborns y Suburbia.

Ferrioni ı Foto: Especial

Buen Fin de belleza

En esta campaña de ventas, la belleza también se incluye, por lo que se puede aprovechar para adquirir productos para mejorar la salud de la piel.

Por ejemplo, Bioderma tiene hasta 30% de descuentos en sus productos de desmaquillante, protector solar, cremas, entre otros.

Por otra parte, The Everyday Lab tiene promociones en los colágenos Liquid Collagen Boost —con ácido hialurónico, biotina y zinc para mejorar la piel, cabello y uñas— y Ultimate Collagen Boost, diseñado para favorecer la hidratación y comodidad íntima femenina.

La campaña también incluye tres parches funcionales: Hangover Patch (recuperación), Sleep Patch (descanso) y Nausea Patch (alivio digestivo).

Bioderma ı Foto: Especial

Buen Fin tecnología con estilo

STF, marca de tecnología y funcionalidad con estilo tiene promociones de 25% de descuento en los smartwatches. Algunos de los que puedes elegir son: Element Mini y Element; Trek Square y Slender; Solaris, Infinity, Insignia Round y Oblivion.

Smartwatch de STF ı Foto: Especial