Cuatro destinos de ríos para desconectarse

En medio del cierre de año, cuando las ciudades se aceleran y el turismo de temporada busca destinos más auténticos, los parajes de río se han convertido en opciones imperdibles para quienes desean acampar, respirar naturaleza y conectar con comunidades que han hecho del ecoturismo una fuente de desarrollo. México ofrece una ruta diversa de escenarios fluviales donde el paisaje, la gastronomía y el ambiente local crean experiencias memorables. Aquí presentamos cuatro destinos ideales para recorrer entre noviembre y diciembre.

1. Río Filobobos, Veracruz

Ubicado entre vegetación espesa y montañas húmedas, Filobobos es uno de los ríos más emblemáticos para el turismo de naturaleza. En esta temporada el caudal es estable, perfecto para recorridos de rafting, kayak y caminatas por senderos que conducen a cascadas y cavernas. Varias cooperativas locales ofrecen zonas de acampar con seguridad, servicios básicos y guías certificados. Además, la gastronomía veracruzana —desde las acamayas preparadas en salsa hasta los tamales de anís o el café de la sierra— complementa la experiencia. El contacto con comunidades totonacas y los recorridos interpretativos permiten conocer la riqueza cultural de la región.

Río Filobobos tiene el escenario perfecto para practicar kayak en los rápidos. ı Foto: Especial

2. Río Amacuzac, Morelos

A pocas horas de la Ciudad de México, el Amacuzac es una alternativa accesible para quienes buscan naturaleza sin alejarse demasiado. Sus riberas forman espacios ideales para acampar y hacer senderismo ligero. En esta época del año el clima es templado, lo que favorece recorridos al aire libre sin lluvias intensas. Los visitantes pueden realizar recorridos por cañones, observar aves y explorar pequeñas zonas comunitarias donde se preparan mojarras, tlacoyos y quesadillas al momento. Algunos centros ecoturísticos también ofrecen recorridos por cuevas, rappel y áreas para fogatas, convirtiéndolo en una opción de aventura moderada y familiar.

El Río Amacuzac permite escuchar sonidos de la naturaleza. ı Foto: Especial

3. Río Escanela, Querétaro

La belleza del Río Escanela, en la Sierra Gorda de Querétaro, se intensifica a fin de año cuando el clima fresco permite caminar entre cañones sin el calor habitual. El sendero que acompaña al río conduce al famoso Puente de Dios, una formación natural donde el agua adquiere tonos turquesa y la luz entra desde lo alto de la roca.

Aunque el área de acampar está regulada, hay espacios cercanos administrados por comunidades que cuidan la zona bajo criterios de turismo sustentable. La gastronomía serrana —enchiladas queretanas, café de olla y dulces artesanales— acompaña la visita. Además, la Reserva de la Biosfera ofrece miradores y rutas ecológicas que completan la experiencia.

Los tonos turquesa que se aprecian en Río Escanela, son espectaculares. ı Foto: Especial

4. Río Tonto, Oaxaca

En la región de la Cañada oaxaqueña, el Río Tonto atraviesa montes cubiertos de vegetación y forma pozas naturales ideales para nadar, descansar y acampar. La temporada de noviembre–diciembre es especialmente propicia porque el clima se estabiliza y permite disfrutar del agua sin las lluvias de verano. Las comunidades locales ofrecen espacios de camping, alimentos tradicionales —como memelas, tasajo, caldo de piedra y chocolate artesanal— y recorridos por huertos y miradores naturales. Su carácter menos masificado convierte este destino en una joya discreta para quienes buscan tranquilidad, autenticidad y contacto directo con la vida comunitaria.

Estos cuatro ríos representan una invitación clara: salir del ruido, abrazar el paisaje y descubrir la gastronomía, cultura y hospitalidad que resguarda cada región. Cerrar el año en la orilla del agua, bajo un cielo lleno de estrellas, es una forma distinta de reconectar con el ritmo que a menudo se pierde en la ciudad.

Recorrer los montes a través del Río, permite conectar con el entorno. ı Foto: Especial

Actividades imperdibles

Las selfies en los miradores naturales, permiten disfrutar de la belleza natural de los escenarios.

Recorrer el Río Tonto es una experiencia inolvidable, es la división entre los estados de Veracruz y Oaxaca.

Si vas a acampar, durante la noche no te pierdas el majestuoso espectáculo del cielo lleno de estrellas.

Degustar un café en medio de la naturaleza, es lo más reconfortante que vas a experimentar.