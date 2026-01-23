Los 10 diseños de uñas para San Valentín 2026 más románticos y en tendencia

Estamos muy cerca del 14 de febrero y el amor está en el aire. Por ello, comienzan los preparativos para celebrar San Valentín un año más y además del outfit, debes considerar cuál es el diseño de uñas que quieres lucir para celebrar.

El Día del amor y la amistad es uno de los más celebrados en el mundo, al ser una oportunidad de disfrutar con las personas más cercanas, ya sean parejas o amigos, de manera especial. Un momento tan importante en el año se ve reflejado en los diseños de uñas que marcan tendencia en febrero.

Diseños de uñas para San Valentín 2026

Los polka dots son una de las grandes tendencias en uñas para el 2026 y sin duda se trata de un elemento con el que se puede jugar bastante. En el ejemplo podemos ver cómo luce la combinación de una uña entera con dicho patrón, pero también la apariencia de un francés alterado.

Diseños de uñas para San Valentín 2026 ı Foto: Pinterest

Si a la tendencia de los polka dots le agregas la textura jelly tienes un combo ganador de estilo, pues no cabe duda que unas uñas así lucen únicas y dan una vibra bastante divertida que te encantará si quieres dejar de lado la sobriedad, pero sin perder la eleganca.

Diseños de uñas para San Valentín 2026 ı Foto: Pinterest

Como alternativa, en lugar de elegir los puntos, puedes pedir que tu experta manicurista se empeñe un poco más con el pincel y se hagan unos corazones. Si te parece que el diseño en todas las uñas sobrecarga tu mano, puedes combinarlo con un estilo más sobrio en el resto, con una uña monocromática o solo un corazón pintado.

Diseños de uñas para San Valentín 2026 ı Foto: Pinterest

Para las chicas minimalistas, el go to es un diseño sencillo. Incluye corazones pequeños a una base nacarada para tener las uñas más cutesy de la temporada o mezcla un rojo quemado con blanco y pequeños besitos para arrasar con discresión.

Diseños de uñas para San Valentín 2026 ı Foto: Pinterest

Diseños de uñas para San Valentín 2026 ı Foto: Pinterest

Los besitos en las uñas son una tendencia que a su vez da originalidad, pues es menos común verlo a comparación de los diseños con corazones o los lazos. Esta es una alternativa que te da la oportunidad de jugar con la paleta de rojos o rosas y donde tu decides qué tan extra o no quieres ser.

Diseños de uñas para San Valentín 2026 ı Foto: Pinterest

También puedes elegir llevar el francés a un nuevo límite al llevar unas uñas tipo stilletto o más puntiagudas que ovaladas y crear un corazón que abarque la mitad. Lo puedes mezclar con detalles plateados o dorados

Diseños de uñas para San Valentín 2026 ı Foto: Pinterest

Aunque si deseas algo contrario, no puedes dejar pasar un micro french. El colocar poco color en el borde superior de al uña da un aspecto muy femenino y elegante que puedes mezclar con otros diseños o tonos para hacer más divertido y arriesgado.

Diseños de uñas para San Valentín 2026 ı Foto: Pinterest

También puedes intentar algo más abstracto. Utiliza líneas finas y que fluyan bien con la forma que hayas elegido para formar corazones y elementos suaves pero contundentes.

Diseños de uñas para San Valentín 2026 ı Foto: Pinterest

Aunque también entendemos. SI no quieres dejar San Valentín de lado, pero tampoco ponerte unas uñas que griten amor, los lacitos pueden ser la alternativa ideal para ti. Es mucho más discreto que el resto y al mismo tiempo súper romántico, es decir, la receta ideal para el 14 de febrero si no eres tan cursi.

Diseños de uñas para San Valentín 2026 ı Foto: Pinterest