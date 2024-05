Rosalía demuestra que es la reina del streetsyle en Nueva York | FOTOS

Rosalía es una de las cantantes que más en sintonía están con el mundo de la moda. La española es considerada como una de las celebridades que mejor viste y luce más a la vanguardia, pues no teme a jugar con diversas siluetas y figuras.

Desde hace tiempo, los looks de Rosalía son algo que han dado de que hablar, puesto que en su estilo podemos notar que es una persona sumamente creativa y libre. Ahora, la cantante ha causado furor con el estilo que lleva en las calles de Nueva York.

A pocos días de la MET Gala, Rosalía ya se encuentra en Nueva York, donde ha aprovechado para celebrar el cumpleaños 50 con Penélope Cruz en compañía de otras celebridades como Ricky Martin, Salma Hayek y Bad Bunny, entre otros invitados de lujo.

La presencia de la artista en la Gran Manzana ha generado gran revuelo, puesto que la española se ha dejado fotografiar en las calles con looks hermosos pero algo arriesgados, que la coronan como la reina del streetsyle.

El streetstyle de Rosalía en Nueva York

El primer look con el que se le ha captado a Rosalía en Nueva York, se trata de un atuendo revolucionario. Con un pantalón ancho drapeado con volantes en la parte de abajo y encaje, combiando con un top del mismo material, la artista remató el look con una camisa de fuerza puesta como chaqueta.

De este modo, la camisa estaba sobrepuesta, más no amarrada, por lo que las correas volaban. Asimiso, llevó unos zapatos negros paa combianr con las correas y el cabello recogido con un look natural, para que no se perdiera la atención de la pieza central.

Rosalía hoy en la ciudad de Nueva York. pic.twitter.com/EDjbbippFV — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) April 30, 2024

El segundo look, se trata d euno bastante más sencillo con el que combiana la formalidad de un saco oversize negro con una playera, igual oversize, de color rojo con letras grabadas en el centro en blanco.

Con el cabello suelto, Rosalía accesorizó con un par de anilllos y completó el look con unas botas negras delgadas y altas, lo cual fue perfecto por la altura de los elementos en rojo, al así lograr destacar sus piernas.

Rosalía en Nueva York 🌹🗽 pic.twitter.com/ofIuN967Re — ROSALÍA Daily ARG 🇦🇷 (@rosaliadailyarg) May 2, 2024

En definitiva, Rosalía da clases de estilo en cada atuendo y ahora, nos ha mostrado cómo llevar el streetsyle a un nuevo nivel.