Sombreros para complementar el look primaveral con un toque de elegancia

Los sombreros se suman a las tendencias de primavera – verano 2021 para darle un toque de elegancia y sofisticación a los looks relajados de la temporada.

De acuerdo con Grecia Mondragón, fundadora de la firma Nahui Hats, en esta época se debe optar por sombreros de materiales ligeros que permitan transpirar y que además protejan del sol. Por ejemplo, los sombreros de palma, que, además, le dan un toque fresco a los atuendos.

Sombrero Panamá Foto: Especial

Este tipo de piezas de paja generalmente vienen en la forma del clásico modelo fedora o el tradicional Panamá.

Grecia Mondragón explicó que otro de los sombreros que está en tendencia es el bucket hat, que es típicamente usado para la pesca, pero que se reinventa al llevar estampados y colores de temporada como son los tonos pastel, esta pieza es de estilo casual.

Sombrero bucket hat Foto: Isabel Marant

¿Cómo elegir el sombrero que mejor te queda?

La fundadora de Nahui Hats explicó que, aunque estos dos tipos de sombreros son el must have de la temporada, con cualquier sombrero se puede levantar el look primaveral, pero se deben tomar en cuenta algunos factores para elegir el más adecuado con respecto a la forma del rostro.

“Para las formas de cara cuadrada lo ideal sería elegir un sombrero con una corona muy alta, por ejemplo, las texanas, esto va a hacer que, si tu cara es cuadrada, se vea más larga, daría el efecto opuesto para tratar de que haya una especie de balance”, señaló Grecia Mondragón en entrevista con La Razón.

Mondragón comentó a los rostros redondos el sombrero ideal es el que tiene la copa plana, como, por ejemplo, un cordobés, mientras que para aquellos que tienen una frente más larga la experta recomendó llevar un sombrero un poco over size para que éste quede más cerca de las cejas.

Sombrero cordobes Foto: Especial

“En las caras en forma de corazón hay mucho énfasis en la frente entonces hay que evitar sombreros que tengan la corona muy estrecha y para la forma diamante del rostro se recomienda usar sombreros con alas con curvas como los modelos de texana, fedora o indiana”, explicó.

Sombrero Fedora Foto: Tardan

Finalmente, la experta comentó que a las caras en forma ovalada son a las que les va cualquier estilo de sombrero.