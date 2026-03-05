EU hunde por 1a. vez un buque enemigo desde la 2a. Guerra Mundial

LA ARMADA de EU hundió ayer la fragata iraní IRIS Dena en el océano Índico, a 40 millas de Sri Lanka.

El ataque fue ejecutado por un submarino de ataque rápido utilizando un torpedo pesado Mark 48.

El Pentágono, bajo el mando del secretario Pete Hegseth, calificó la operación como una “muerte silenciosa”.

Este evento es histórico: representa el primer hundimiento de un buque enemigo por un submarino estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. A nivel global, es el primer ataque con torpedos desde 1982.

El buque regresaba de una revista naval en la India; se reportan al menos 87 fallecidos y 32 sobrevivientes rescatados por Sri Lanka.

EU hunde por 1a. vez un buque enemigo desde la 2a. Guerra Mundial ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Julio Loyola y Roberto Alvarado

⬇⬇ PUEDES VER LA INFOGRAFÍA COMPLETA AQUÍ ⬇⬇

Your browser does not seem to support iframes. <a href=>https://web.razonmx.com/base/uploads/files/2026/03/05/32lr5204-1-dpB8VoF1g.pdf>Click here to read this PDF</a>.