En lo que va del 2023 aumentaron estos 13 delitos, según la Secretaría de Seguridad

En el arranque de 2023 (enero), 13 delitos aumentaron su índice delictivo a comparación de enero de 2022, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El reporte mensual detalla que el homicidio doloso aumentó 7 por ciento; las lesiones dolosas 9 por ciento; abuso sexual 40; acoso sexual 105; hostigamiento sexual 66; violación 26; robo en general 4.5; extorsión 16; violencia familiar 23; violencia de género 2; corrupción de menores 27; trata de personas 21; y el narcomenudeo 7 por ciento.

En la conferencia matutina la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez detalló que en relación con el homicidio doloso, se registró 16 por ciento menos víctimas respecto al máximo histórico de 2018 y aseguró que la tendencia se mantiene a la baja.

“ Hay una disminución importante con respecto a los años anteriores . En la comparativa de homicidios, también continuamos con una variación hacia la baja de 10.8 por ciento en la presente administración, donde se ve muy claramente las variaciones de los periodos anteriores con respecto al actual”, explicó.

Señaló que en torno a los homicidios dolosos, 46 por ciento se concentra en seis entidades; Estado de México, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Guerrero.

Perla Acosta, del colectivo Más Sueños dijo que la batalla en este sexenio “casi” está perdida, ya que no hay acciones contundentes para proteger a las mujeres.

“ Ya va a ser muy difícil que en este sexenio recompongan la estrategia de seguridad , pues en primer momento no la hay y en segunda, no se ve intención de hacerlo, por lo que es probable que esta administración ya no haga nada”, aseveró.

La activista detalló que faltan recursos para más acciones ya que se han ido reduciendo por la falta de intencionalidad, aparte qué hay delitos que no bajan como la trata de personas o los relacionados a la violencia de género.

Por ello, aseguró que es necesario más mujeres en puestos de poder , que entiendan la problemática que se vive en el país, pues aseguró qué hay un desconocimiento total de los riesgos que enfrentan las mujeres.

“No se destinan suficientes recursos, no hay capacitación de las autoridades y hacen como que no quieren ver la situación. Deben existir más mujeres en puestos de poder para que se entienda el problema”, añadió.

