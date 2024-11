Proyecto de Alcántara Carrancá no pasa; va la reforma judicial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó desestimar las acciones de inconstitucionalidad, presentadas por los partidos en contra de la reforma al Poder Judicial y no entrar al análisis del fondo, aunque dejó viva la posibilidad de echar abajo una reforma por la vía del amparo.

Por mayoría de 6 votos contra 5, los ministros determinaron que se requerían 8 votos para entrar al estudio del fondo, por lo que desestimaron el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y, por lo tanto, no se pudo determinar si es o no constitucional la reforma judicial por la vía de la acción de inconstitucionalidad.

No obstante, la mayoría de ministros rechazó una petición de la ministra Lenia Batres para que se asentara una declaratoria de no invalidez de la reforma, con el argumento de la mayoría de que sólo se sobreseen los recursos presentados por los partidos, pero al no entrar al fondo, no se puede declarar válida o inválida la enmienda. Así, su constitucionalidad aún sería discutible por la vía de los amparos que han promovido integrantes del Poder Judicial.

JVR