Es poco realista el Presupuesto de Egresos 2025: Ricardo Anaya

El Paquete Económico 2025 que presentó la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión “es poco realista”, pero “se vale soñar”, aseguró el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, quien advirtió que el Gobierno está sobreestimando los ingresos.

Recordó que organismos mundiales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujeron la expectativa de crecimiento para México a cerca del uno por ciento, y en el Paquete Económico se estima que será de entre dos y tres por ciento.

“Están planteando que la economía va a crecer el doble o probablemente inclusive el triple de lo que las estimaciones serias están planteando. Y esa falta de realismo tiene un impacto muy importante, primero, porque implica sobreestimar también los ingresos, cuando uno cree que la economía va a crecer más, pues también se asume que va a haber más pago de impuestos, principalmente, el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado”, dijo.

Entrevistado después de la entrega del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 que hizo el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. al Senado, el panista señaló que hay una trampa y un problema muy grave del lado de los ingresos porque el Gobierno los está sobreestimando.

“Por el lado de los ingresos nos parece poco realista, como les decía: se vale soñar. Por el lado del gasto, nuestra preocupación es que para poder financiar el gasto pues se necesitan los ingresos, hay que recordar que ahora los programas sociales están en la Constitución, son un derecho, nosotros lo votamos a favor y estamos a favor de que continúen los programas sociales.

“Aquí la bronca es que si no hay el ingreso que ellos están estimando, pues lo que va a acabar pasando es que el Gobierno se va a tener que endeudar”, aseguró el expresidente nacional del PAN.

Explicó que en la estimación del déficit hay otra trampa, porque es como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), “entonces si uno cree que la economía va a crecer mucho, pues uno también puede concluir que ese déficit, esa deuda, como porcentaje de la economía, como porcentaje del PIB, será menor de lo que en realidad será”.

Anaya Cortés declaró que el pronóstico es que la economía no va a crecer lo que el Gobierno dice, “no vamos a tener los ingresos que están estimando y, por lo tanto, al final del año, ustedes lo van a ver, la deuda total como proporción del PIB va a estar muy por encima de ese 3.9 por ciento que ahora nos están diciendo”.

Pidió que el Gobierno sea más realista, que no se engañe a la gente con estimaciones de crecimiento que no corresponden a la realidad, “y no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, una institución pues absolutamente seria en la materia”, finalizó.

