Ven malos protocolos en brote de bacteria

Especialistas coincidieron en que casos como el de la bacteria Klebsiella, por la que este martes la Secretaría de Salud (Ssa) lanzó una alerta sanitaria, “pasan por malos estándares de terapia intravenosa”.

Asimismo, los expertos coinciden en que México “ya no debería tener problemas tan fáciles de prevenir, sin embargo, seguirá ocurriendo mientras los presupuestos sean bajos para el sector salud y los hospitales tengan los estándares mínimos de calidad impulsados por el desabasto”.

Para Amador Garnica Martínez, quien hace un año dejó de trabajar en el sistema de salud público, hay ciertos problemas que son fácilmente prevenibles siempre y cuando se cuente con los estándares mínimos de sanitización en los hospitales.

La Ssa emitió una alerta epidemiológica por un brote de Infección del Torrente Sanguíneo (ITS) causada por la bacteria Klebsiella oxytoca en hospitales del Estado de México, donde se han confirmado 15 casos. La alerta está dirigida a “todas las unidades médicas, vigilancia epidemiológica y sanitaria, y de regulación y riesgos sanitarios del Sistema Nacional de Salud”.

Gráfico

Ante lo anterior, la internista Amanda Gutiérrez señaló que sería provechoso que ante el tema presupuestario que actualmente se discute en la Cámara de Diputados sería prudente remitir la alerta también a la Cámara de Senadores para que sepan que “el sistema de salud está cada vez más escaso y esto repercute en problemáticas como ésta”.

Gutiérrez señaló que en cuanto a los protocolos de salud por parte de enfermeras y médicos, la Secretaría de Salud sugiere reforzar las medidas de higiene en el manejo de catéteres vasculares, desinfectar la piel con antisépticos, realizar las punciones preferiblemente la vena subclavia en lugar de la yugular o femoral (excepto si hay contraindicaciones), mantener la estricta higiene de manos antes y después de cualquier procedimiento, cambiar apósitos estériles cuando estén sucios, húmedos o según protocolo.

“Es pertinente y oportuna la alerta, y se seguirá haciendo, pero llegará el momento en que no sea posible, y no porque uno no quiera, sino porque cada vez son más los compañeros médicos quienes deben comprar sus propios materiales que van desde guantes hasta un antiséptico”, dijo.

Mientras la Secretaría de Salud, junto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Dirección General de Epidemilogía (DGE), el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) y la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), en coordinación con los Servicios Estatales de Salud, continúan con las investigaciones para establecer la fuente del brote de esta bacteria que afecta principalmente a menores de 14 años.

Si bien es cierto que el contagio de Klebsiella oxytoca ocurre principalmente en entornos hospitalarios, los principales factores que aumentan el riesgo de infección incluyen: uso prolongado de catéteres urinarios o intravenosos; ventiladores mecánicos; tratamientos prolongados con antibióticos o mal uso de antibióticos.

La Ssa indica que hay algunas enfermedades que se asocian a la infección por la bacteria, como las siguientes: infecciones del tracto urinario; neumonía, particularmente en personas con enfermedades pulmonares crónicas o prematuras; infecciones de la piel y de los tejidos blandos, principalmente en personas con heridas abiertas o cualquiera lesión similar. En casos graves, puede causar sepsis, una condición que puede terminar con la vida de quien la padece.