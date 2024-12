Así sometieron al hombre que intentó ‘secuestrar’ avión de Volaris para desviarlo a Estados Unidos | VIDEO

Un hombre intentó desviar hacía los Estados Unidos el vuelo 3041 de Volaris, en la mañana de este domingo, sin embargo, logró ser detenido por la tripulación y pasajeros.

“Volaris informa que esta mañana en el vuelo 3041, que cubría la ruta de El Bajío a Tijuana, un pasajero intentó, mediante el uso de la fuerza, desviar el avión hacía Estados Unidos”, señala el comunicado que compartió la aerolínea.

De acuerdo con información que compartió la Guardia Nacional, dentro del avión que despegó de León, Guanajuato con destino a Tijuana, Baja California, el hombre identificado como Mario “N” habría agredido a una sobrecargo, intentando ingresar a la cabina con el fin de desviar el vuelo hacía Estados Unidos.

Tras estas acciones, la tripulación y algunos pasajeros lograron detener a Mario “N”, y el piloto emitió la alerta para después aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco, en donde finalmente fue detenido por la Guardia Nacional.

Mario “N” quien viajaba con su esposa y dos menores de edad, refirió a la tripulación de la aerolínea que habían secuestrado a un familiar cercano y al momento de despegar de León recibió una amenaza de muerte.

Mario “N” fue detenido por la Guardia Nacional en Guadalajara ı Foto: Guardia Nacional

Así sometieron a Mario “N”

A través de redes sociales se han compartido videos en los que se ve el momento exacto en el que los pasajeros y la tripulación del vuelo 3041 de Volaris lograron someter al hombre.

En las imágenes se puede observar como un hombre mantiene sometido a Mario “N” mientras este forcejea, para un segundo después aventarse hacía adelante de este intentando zafarse.

De fondo se puede escuchar decir a una voz femenina " No, Mario, no", mientras que dos menores lloran de forma desesperada pidiendo que no peleen más.

