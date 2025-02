No descartan espionaje en sobrevuelos militares

No representan una afectación

Los sobrevuelos de aeronaves estadounidenses realizados en fecha reciente cerca de territorio mexicano no representan una afectación; sin embargo, no se puede descartar un espionaje, señaló el titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

En conferencia, el general aseguró que las operaciones que estas unidades realizan cumplen con la normativa internacional porque durante su recorrido no apagan el transpondedor, que es un dispositivo para la recepción y envío de señales.

Consultado sobre si la obtención de información por medio de estos vuelos afecta los acuerdos que ambos países han concretado en cuanto a la atención de problemáticas comunes como el tráfico de drogas, dijo que no hay impacto alguno.

“No, no afecta porque, si llegan a tener información, existen los convenios que tenemos entre Fuerzas Armadas, precisamente, para compartir esa información; en todo caso, nos la darían.

“Acabo de tener algunas comunicaciones, una comunicación telefónica con el Comando Norte, una comunicación muy cordial, muy respetuosa, en donde establecimos que nos vamos a seguir apegando a los mecanismos bilaterales que existan entre las Fuerzas Armadas de ambos países y, sobre todo, en este momento atender con más prioridad a la frontera, pero siempre apegados a los principios de responsabilidad compartida, de confianza mutua, pero, sobre todo, de respeto a la soberanía”, dijo.

—“¿Se descarta espionaje?”, se le preguntó al general.

—“Pues no lo podemos descartar, porque no sabemos qué es lo que hicieron. Ellos no violaron el espacio aéreo nacional”, respondió Trevilla Trejo.

Además explicó que todos los vuelos civiles son controlados por la Agencia Federal de Aviación Civil, pero cuando se trata de militares, son regulados por la Defensa.

“Precisamente, en acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, se llevan a cabo actividades autorizadas en ocasiones por el Senado cuando traen tropas para efectos de adiestramiento”, agregó.