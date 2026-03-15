Autopista México- Pachuca HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 15 de marzo

Quienes planean circular por la autopista México-Pachuca este domingo 15 de marzo deben mantenerse atentos a las condiciones del tránsito, luego de que este sábado 14 de marzo se registrara un bloqueo que provocó importantes afectaciones viales en esta vía que conecta a la Ciudad de México con el Estado de México e Hidalgo.

Durante la jornada del sábado, manifestantes realizaron un bloqueo en la zona de Tepojaco, lo que generó largas filas de vehículos y tránsito lento en dirección hacia la capital del país. El cierre parcial de la carretera se prolongó durante varias horas mientras los inconformes realizaban su protesta.

De acuerdo con reportes, la movilización fue realizada por habitantes de la zona que exigían atención de las autoridades ante presuntos hechos delictivos ocurridos recientemente, lo que derivó en el cierre de carriles de la autopista.

México-Pachuca hoy: qué pasó con el bloqueo que paralizó la autopista ı Foto: X: @SSP_Hidalgo

¿Habrá bloqueos en la autopista México-Pachuca el 15 de marzo?

Hasta el momento, no hay bloqueos o cierres programados para este domingo 15 de marzo en la autopista México-Pachuca.

Sin embargo, autoridades suelen recomendar a los automovilistas mantenerse informados sobre las condiciones del tránsito, ya que en esta vialidad pueden registrarse afectaciones momentáneas derivadas de manifestaciones, incidentes o el alto flujo vehicular que se presenta durante fines de semana.

Además, este fin de semana coincide con un puente para estudiantes de educación básica, por lo que podría registrarse mayor movimiento de vehículos entre el Valle de México y el estado de Hidalgo.

Tramos donde suelen registrarse afectaciones

En esta autopista hay algunos puntos donde frecuentemente se reportan congestionamientos o protestas:

Caseta de San Cristóbal, en Ecatepec

Zona de Ojo de Agua, en Tecámac

Tramo Tepojaco – Tizayuca

Entronques hacia Indios Verdes

Estos puntos concentran gran parte del flujo vehicular entre Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México, por lo que cualquier cierre o reducción de carriles puede generar retrasos importantes.

Recomendaciones para automovilistas

Ante cualquier eventualidad en carretera, autoridades recomiendan:

Revisar reportes viales antes de salir

Considerar rutas alternas en caso de congestión

Salir con tiempo suficiente si se viaja hacia la CDMX o Pachuca

Seguir indicaciones de autoridades viales

Por ahora, no se han confirmado bloqueos programados para el 15 de marzo, aunque los automovilistas deberán mantenerse atentos a cualquier actualización sobre las condiciones de circulación en la autopista México-Pachuca.

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MSL