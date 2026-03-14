¿Por qué está bloqueada la autopista México-Pachuca hoy 14 de marzo? Esto sabemos

México-Pachuca hoy: qué pasó con el bloqueo que paralizó la autopista

La autopista México-Pachuca registró severas afectaciones a la circulación este sábado 14 de marzo de 2026, luego de que un grupo de manifestantes realizara un bloqueo en la vialidad a la altura del municipio de Tizayuca, en el estado de Hidalgo.

De acuerdo con reportes difundidos, los inconformes cerraron parcialmente la autopista para exigir justicia tras un violento asalto contra una familia ocurrido en la zona, lo que generó largas filas de vehículos y retrasos para automovilistas que se dirigían hacia la Ciudad de México y municipios del Valle de México.

🚨 Alerta vial 🚨



⚠️ Se registran cortes de circulación sobre la carretera México–Pachuca, con dirección a Pachuca, a la altura de Tepojaco, en el municipio de Tizayuca, debido a la presencia de un grupo de personas que se manifiesta en la zona.



Elementos de la Secretaría de… pic.twitter.com/Vxjw7CU1qh — Seguridad Pública de Hidalgo (@SSP_Hidalgo) March 14, 2026

¿Qué ocurrió en la autopista México-Pachuca?

El bloqueo se registró principalmente en el tramo cercano a la comunidad de Tepojaco, donde los manifestantes colocaron obstáculos sobre la carretera y se concentraron en los carriles para impedir el paso de los vehículos.

La protesta ocasionó que el tránsito quedara prácticamente detenido durante varios periodos, lo que afectó tanto a automovilistas particulares como a unidades de transporte público y de carga que circulan diariamente por esta importante vía que conecta la capital del país con el estado de Hidalgo.

Mediante redes sociales compartieron imágenes y reportes en tiempo real que mostraban filas kilométricas de automóviles, además de tiempos de traslado considerablemente más largos de lo habitual.

@mro_golfocentro Informa: Autopista - Mexico - Pachuca ,Atencion de accidente km 13+000 dirección CDMX, Atienda indicaciones viales . ¡Circule con precaución! — Autopista Golfo Centro (@mro_golfocentro) March 14, 2026

Reportan tráfico intenso en dirección a la CDMX

Las afectaciones viales se concentraron principalmente en los carriles con dirección hacia la Ciudad de México, especialmente para quienes se dirigían hacia municipios como Ecatepec y otras zonas del Estado de México.

Recomiendan tomar rutas alternas

Ante esta situación, autoridades y servicios de tránsito recomendaron a los automovilistas evitar la autopista México-Pachuca mientras se mantenía la protesta y, en la medida de lo posible, utilizar rutas alternas para reducir los tiempos de traslado.

También se exhortó a la población a mantenerse atenta a los reportes viales en tiempo real, ya que este tipo de manifestaciones o bloqueos pueden generar cierres intermitentes y afectar la movilidad en una de las carreteras más transitadas del centro del país.

La autopista México-Pachuca es una de las principales vías de conexión entre la Ciudad de México y el estado de Hidalgo, por lo que cualquier cierre o bloqueo suele provocar importantes afectaciones al tránsito regional.

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MSL