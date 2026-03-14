¿Por qué está bloqueada la autopista México-Pachuca hoy 14 de marzo? Esto sabemos

La autopista México-Pachuca registró severas afectaciones a la circulación este sábado 14 de marzo de 2026, luego de que un grupo de manifestantes realizara un bloqueo en la vialidad a la altura del municipio de Tizayuca, en el estado de Hidalgo.
De acuerdo con reportes difundidos, los inconformes cerraron parcialmente la autopista para exigir justicia tras un violento asalto contra una familia ocurrido en la zona, lo que generó largas filas de vehículos y retrasos para automovilistas que se dirigían hacia la Ciudad de México y municipios del Valle de México.
¿Qué ocurrió en la autopista México-Pachuca?
El bloqueo se registró principalmente en el tramo cercano a la comunidad de Tepojaco, donde los manifestantes colocaron obstáculos sobre la carretera y se concentraron en los carriles para impedir el paso de los vehículos.
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La protesta ocasionó que el tránsito quedara prácticamente detenido durante varios periodos, lo que afectó tanto a automovilistas particulares como a unidades de transporte público y de carga que circulan diariamente por esta importante vía que conecta la capital del país con el estado de Hidalgo.
Mediante redes sociales compartieron imágenes y reportes en tiempo real que mostraban filas kilométricas de automóviles, además de tiempos de traslado considerablemente más largos de lo habitual.
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Las afectaciones viales se concentraron principalmente en los carriles con dirección hacia la Ciudad de México, especialmente para quienes se dirigían hacia municipios como Ecatepec y otras zonas del Estado de México.
Recomiendan tomar rutas alternas
Ante esta situación, autoridades y servicios de tránsito recomendaron a los automovilistas evitar la autopista México-Pachuca mientras se mantenía la protesta y, en la medida de lo posible, utilizar rutas alternas para reducir los tiempos de traslado.
También se exhortó a la población a mantenerse atenta a los reportes viales en tiempo real, ya que este tipo de manifestaciones o bloqueos pueden generar cierres intermitentes y afectar la movilidad en una de las carreteras más transitadas del centro del país.
La autopista México-Pachuca es una de las principales vías de conexión entre la Ciudad de México y el estado de Hidalgo, por lo que cualquier cierre o bloqueo suele provocar importantes afectaciones al tránsito regional.
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MSL