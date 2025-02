Ministras hacen pasarela en San Lázaro

La ministra Yasmín Ezquivel (c.), ayer, en reunión con Diputados de Morena.

En la Cámara de Diputados, las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que buscan su reelección, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, iniciaron la pasarela ante el grupo parlamentario de Morena, con quienes sostuvieron una reunión privada donde aseguraron que sólo se abordaron temas sobre el proceso electoral y negaron estar haciendo campaña de cara a la elección.

Entrevistadas al término de sus respectivas participaciones en la reunión con los morenistas, las ministras hicieron un llamado a la apertura de otros grupos parlamentarios para reunirse con ellas.

La ministra Yasmín Esquivel dijo que no se trató de un acto anticipado de campaña, pues esta fase aún no inicia; además, señaló que fueron invitadas por Morena para hablar de la reforma al Poder Judicial (PJ) y su implementación, pero desde la visión de la Corte, y no como aspirante a reelegirse como ministra de la SCJN.

“No es una irregularidad porque yo vengo en calidad de ministra invitada por el grupo parlamentario a platicar y reflexionar sobre la reforma al Poder Judicial”, aseguró.

De acuerdo con la reforma, la campaña para los candidatos a algún cargo del PJ será de 60 días e iniciará el próximo 30 de marzo y terminará el 28 de mayo.

Por su parte, Loreta Ortiz manifestó su deseo de llegar a presidir la SCJN. En una breve entrevista, aseguró que “venimos aquí nada más a saludar a nuestros compañeros diputados, dar una explicación del proceso que se viene en general”.