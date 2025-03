Manlio Fabio Beltrones rechaza llamado de ‘Alito’ Moreno para volver al PRI

Manlio Fabio Beltrones rechazó el llamado de Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que regrese al instituto político.

Beltrones aclaró que sólo volvería si “Alito” Moreno no es dirigente del partido , y criticó su postura “reeleccionista” al señalar que ha sido un factor que ha impedido la renovación del PRI.

Desde la perspectiva del sonorense, muchos podrían regresar al PRI si hubiera un cambio en la dirigencia, abriendo paso a una etapa “más plural y auténtica”.

“No, yo creo que si pueden regresar muchos, siempre y cuando él no esté al frente del partido, porque el problema del PRI es la reelección que él mismo se auto otorgó por muchos años. Creo que la apertura y la nueva etapa del partido será cuando se abra una dirigencia distinta, más plural, más auténtica”, sostuvo.

Cuestionado sobre si el partido puede ser realmente abierto a la crítica, respondió que “todo puede suceder, siempre y cuando él [Alejandro Moreno] no esté al frente”, pues extendió su mandato más allá de lo debido.

El senador sin partido reafirmó su identidad priista y enfatizó su postura contra la reelección. Recordó que el PRI nació con esa convicción y debería conservarla.

PRI, abierto a todos los que quieran regresar: “Alito” Moreno

Minutos antes, “Alito” Moreno afirmó que el PRI es una casa abierta para todos aquellos que tengan la intención de regresar, para “aportar y construir” bajo los principios de “respeto, fortaleza y unidad”.

Llamó a “cerrar filas” y trabajar en equipo dentro del partido, y resaltó la importancia de la unidad y el respeto a la diversidad de pensamiento; además, quienes quieran regresar a las filas tricolor, dijo, serán bienvenidos, en alusión a Manlio Fabio Beltrones, Dulce Mauri Sauri Riacho, Pedro Joaquín Coldwell, entre otros.

“Como lo he dicho el PRI es la casa de muchísimos priistas que en algún momento no participan en el partido, en algún momento decidieron salir del partido. Joy les decimos a todos que quieren regresar, que quieren estar en casa, siempre serán bienvenidos, pero, siempre basados en el respeto, en la fortaleza, en la unidad del partido, esto no quita la libertad de pensamiento, la crítica constructiva que nos ayude a ser mejores”, afirmó.

