Clara Brugada impulsará más apoyo a mujeres

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reconoció que todavía falta trabajo por hacer en favor de los derechos de las mujeres al señalar que no se puede hablar de justicia a estas mientras tengan que seguir eligiendo entre seguridad y libertad.

Al encabezar un evento en la alcaldía Azcapotzalco en conmemoración al 8M, Día Internacional de la Mujer, sostuvo que todavía queda mucho por hacer en la lucha por la igualdad de género, ya que mientras exista violencia, discriminación y afectaciones contra las mujeres se debe seguir trabajando sin descanso.

“No podemos hablar de justicia, mientras una mujer tenga que elegir entre su seguridad o su libertad, no podemos hablar de democracia, si nuestras voces han sido interrumpidas, no podemos hablar de igualdad, mientras haya violencia hacia las mujeres; mientras haya discriminación, mientras todas estas grandes afectaciones sigan teniendo rostro de mujer; esa es la verdad, por eso en este tema hay que seguir luchando y no descansar”, aseveró.

En ese sentido, la mandataria capitalina se comprometió a mantener la Alerta de Género en la entidad, misma que fue declarada desde 2019; asimismo, indicó que se crearán juzgados mixtos con jueces especializados en delitos de género y en materia familiar “para que en un solo lugar, las mujeres tengan acceso a la justicia familiar y penal”.

Asimismo, anunció una serie de acciones como la realización de reformas en la ley de establecimientos mercantiles, para que en los hoteles, moteles y espacios de hospedaje, se refuercen las medidas que ayuden a prevenir la comisión de delitos sexuales, trata de personas, explotación sexual y feminicidio.

Finalmente, informó que se modificará el protocolo de investigación para el delito de feminicidio, para lo cual se buscará contar con personal más capacitado en aplicar la perspectiva de género, por lo que fortalecerán las capacidades forenses para la identificación genética.