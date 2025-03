‘No somos extremistas, pero hay principios irrenunciables’, advierte Sheinbaum a EU

Ante un Zócalo abarrotado de mexicanos provenientes de todo el país e incluso algunos paisanos, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró su confianza en que no hay camino para más imposiciones arancelarias contra México.

Sin embargo, advirtió a Estados Unidos que no se permitirán injerencias extranjeras y que, de haberlas, habrá una respuesta inmediata.

Asisten más de 350 mil a la asamblea informativa de Sheinbaum. ı Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

“Como decía el Benemérito de las Américas, Benito Juárez: ‘Entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz’. Nosotros no somos extremistas, pero hay principios irrenunciables. No podemos ceder en nuestra soberanía, ni permitir que nuestro pueblo resulte afectado por decisiones de gobiernos o hegemonías extranjeras; en ese caso, siempre actuaremos de inmediato”, exclamó.

Bajo el sol del mediodía, la Jefa del Poder Ejecutivo Federal encabezó su segunda asamblea informativa, convocada desde la semana pasada para dar a conocer las medidas que México tomaría ante los aranceles decretados por Donald Trump, los cuales fueron suspendidos hasta el 2 de abril tras una llamada telefónica entre ambos mandatarios el jueves pasado.

Presidenta Claudia Sheinbaum celebra logros en seguridad. ı Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

Tras reiterar que México es un país libre y soberano, Sheinbaum reafirmó su compromiso con la nación:

“Nuestra fuerza es el pueblo, nuestro motivo es el bienestar del pueblo. Tengan la certeza de que su Presidenta, con temple y corazón, nunca les va a traicionar y siempre pondré mi corazón, mente, energía y hasta la vida misma por nuestro querido y amado México”.

Subrayó que el diálogo con el republicano ha sido clave en estas tensiones y se mostró optimista respecto a que no habrá más amagos arancelarios. Explicó que el 2 de abril, Estados Unidos aplicará impuestos a países que los apliquen a este. Como México no ha impuesto tarifas, no habría motivo para represalias comerciales.

La presidenta Claudia Sheinbaum da un mensaje en el Zócalo. ı Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

“Quiero destacar la buena relación de respeto y colaboración entre ambos presidentes. Por eso, estoy convencida de que la relación entre México y Estados Unidos debe ser de respeto y diálogo. Nuestra visión es el Humanismo Mexicano y la fraternidad entre los pueblos y naciones”, afirmó.

Sheinbaum sostuvo que su gobierno tiene un plan y dejó claro que no tiene miedo ante la situación. Advirtió que, de ser necesario, volverá a convocar al pueblo en la plaza pública.

También envió un mensaje a los estadounidenses, asegurando que México no tiene intención de perjudicarlos, sino de colaborar en la lucha contra el grave problema de consumo de drogas.

La presidenta Claudia Sheinbaum se dirige a la ciudadanía mexicana en su mensaje. ı Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

“Desde el centro político de nuestra República, le decimos al pueblo estadounidense que no tenemos ni tendremos intención de perjudicarlo. Estamos resueltos a colaborar con ellos en todos los ámbitos, especialmente ante la preocupación por el consumo de drogas sintéticas. México seguirá colaborando para evitar que llegue fentanilo a los jóvenes estadounidenses y para apoyar a sus familias”, comentó.

Como resultado de las incautaciones de las Fuerzas Armadas, el cruce de fentanilo a EE.UU. disminuyó un 50% entre octubre y enero, mientras que en los últimos meses se redujo 41%.

También adelantó que los homicidios dolosos han bajado 15% entre octubre de 2024 y febrero de 2025.

La presidenta de México en el Zócalo de la CDMX. ı Foto: Eduardo Cabrera.

Luego de recordar que México también exige el cese del tráfico de armas que terminan en manos de organizaciones criminales, señaló que la estrategia de seguridad se basa en cuatro ejes fundamentales:

Atención a las causas. Impulso a la Guardia Nacional. Mejora en inteligencia e investigación. Coordinación entre niveles de gobierno y fiscalías.

Mencionó que 38 millones de mexicanos viven en EE.UU. y generan 64 mil millones de dólares en remesas.

En el contexto de la política antimigratoria de Donald Trump, enfatizó que la economía estadounidense necesita a los trabajadores mexicanos.

Bajo este marco, llamó a fortalecer la relación económica respetando la soberanía de cada nación, en lugar de fomentar la confrontación. Además, reiteró su propuesta de integrar un bloque económico continental para hacer de América la región más poderosa del mundo.

“Nuestra propuesta es que no solo integremos América del Norte, sino que avancemos hacia una integración económica y comercial de todo el continente, sin exclusiones, con prosperidad y con respeto a la soberanía de todas las naciones”, afirmó.

Detalló que la estrategia para fortalecer la economía nacional se enfoca en:

Impulsar el mercado interno .

Ampliar la autosuficiencia en alimentos y energía .

Promover inversión pública para generar empleos .

Fomentar la producción nacional con el Plan México .

Sostener los programas del bienestar como base del proyecto.

Al finalizar su discurso, recordó que el 1 de junio habrá elecciones para renovar a jueces, magistrados y ministros.

El mensaje fue ofrecido desde un templete colocado frente a Palacio Nacional, donde la acompañaron gobernadores y miembros del Gabinete Federal, entre ellos:

Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional .

Raymundo Morales, secretario de Marina .

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación .

Ernestina Godoy, consejera jurídica.

