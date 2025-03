Sheinbaum rechaza confrontación con madres de desaparecidos; pide investigar crematorio clandestino en Jalisco

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que haya intención de confrontarse con las madres de personas desaparecidas en el país, luego de que este sector ha manifestado inconformidad con la atención recibida en la actual administración.

Aseguró que se trabaja en mejoras para la atención de este problema de seguridad y también para reforzar los sistemas de identificación de osamentas y restos que son hallados.

“Este es un trabajo que estamos desarrollando y obviamente pues la Secretaría de Gobernación pues que trabaje con los colectivos de desaparecidas y no nunca nos vamos a confrontar con una madre que su hijo, su hija, su hermano o un familiar que desapareció. Podemos tener puntos de vista distintos, eso sí. Pero nosotros no nos vamos a confrontar con ellos”, dijo.

Claudia Sheinbaum aseguró que se trabaja en mejoras para la atención de este problema de seguridad ı Foto: Cuartoscuro

Acerca del hallazgo de un crematorio clandestino en Teuchitlán, Jalisco, donde se hallaron posibles pertenencias de al menos 300 personas, comentó que se trata de un hecho “terrible” que se debe investigar para encontrar las fallas del caso, dado que ocurrió en un predio que ya había sido cateado, pero se dejó al abandono. Incluso planteó que, de ser necesario, la FGR podría intervenir.

“Es terrible. Ahora, que corresponde al gabinete de seguridad, a las fiscalías y en su momento a los tribunales o al poder judicial, pues investigar y ver, en particular en este caso que ya se había hecho, entiendo un primer un, no sé si fue cateo exactamente, la fiscalía estatal. ¿Por qué después no resguardaron el lugar? Pues hay que hacer una investigación de qué fue lo que pasó. El gobernador, hay que decirlo también, está muy en contacto con el secretario de Seguridad y con la Fiscalía General de la República si es necesario atraer el caso”, declaró.

