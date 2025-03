¿Cuándo se puede comer carne en Cuaresma? Días permitidos y restricciones

La cuaresma es el periodo de 40 días anteriores a la Semana Santa marcado por la celebración de diferentes rituales religiosos. Es probable que conozcas, o no, el profundo significado de esta tradición, pero sin duda habrás escuchado una regla en particular: durante esta jornada no se come carne roja. ¿Es verdad?

Para muchos mexicanos, la llegada de la cuaresma, más allá de su significado religioso, es un periodo en donde los mercados y tianguis se llenan de gente en busca del pescado más fresco para preparar diferentes recetas, a causa de la prohibición de consumir carne de res, puerco y otros animales.

La cuaresma es un periodo de 40 días previos a la Semana Santa, de gran importancia para los fieles cristianos. ı Foto: La Razón (con Meta IA)

Pero ¿sabías que, en realidad, hay días de la cuaresma en los que sí está permitido consumir carne roja? Así es: durante algunos días, no es “pecado” preparar alimentos con esta proteína, así que puedes tranquilizarte y darle variedad a tus preparaciones para esta cuaresma. Te contamos.

¿Qué días de la Cuaresma se puede comer carne roja?

La cuaresma es un periodo de 40 días antes de la Semana Santa en los cuales los fieles cristianos celebran rituales de purificación, en seguimiento a las enseñanzas de Jesús, la figura más importante de su religión.

Entre estos rituales se encuentra la abstinencia de carne roja, es decir, los fieles evitan consumir preparaciones de res, cerdo, cordero y derivados como los embutidos o caldos de carne.

La cuaresma es un periodo de reflexión y penitencia. ı Foto: La Razón (Meta IA)

Sin embargo, a diferencia de la creencia popular, las reglas de abstinencia de carne roja solo aplican para algunos días dentro de la cuaresma, y no para los 40 días que dura este periodo.

Así, la prohibición de la carne roja solo aplica el Miércoles de Ceniza, todos los viernes de Cuaresma (con énfasis en el Viernes Santo) y opcionalmente el Jueves Santo —en algunas tradiciones—.

Entonces, si eres fiel y prácticas la cuaresma ¡no te preocupes! Las tradiciones del cristianismo permiten consumir carne roja fuera de los días mencionados , además de los domingos, porque no son considerados días festivos dentro del calendario litúrgico.

El ayuno y la abstinencia de carne roja son rituales de la cuaresma. ı Foto: La Razón (con Meta IA)

Además de la abstinencia de carne roja, durante la cuaresma los fieles aplican el ayuno, el cual explicamos con más detalle en ESTA NOTA.

Recuerda que entre los alimentos permitidos se encuentran el pollo, pescado, legumbres, cereales y vegetales. Entonces, si vas a practicar el ayuno en cuaresma, anticipa tus compras.

