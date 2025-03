Crean plataforma para identificar prendas de víctimas en rancho

El activista Ángel Abundis creó una plataforma digital para facilitar la revisión de los objetos localizados por la Fiscalía General del Estado de Jalisco en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, identificado como centro de exterminio. Mientras eso ocurre, algunas madres buscadoras decidieron poner pausa a su labor por lo que implicó emocionalmente encontrar este lugar.

Mientras unos siguen la búsqueda, a pie o haciéndose de nuevas herramientas, dijo, sigue en boca de quienes desean que la plataforma permita a las familias de desaparecidos buscar de manera más eficiente los objetos encontrados en el lugar.

El Dato: Mexicanos contra la Corrupción denunció que, desde 2019, las autoridades hallaron restos calcinados entre zapatos regados en la misma zona.

Los mismos integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que difundió el hallazgo de las fosas clandestinas, ordenaron los 495 archivos digitales dados a conocer por el gobierno de Jalisco, utilizando características como tipo de prenda, color, talla y marca, en lugar de revisar uno por uno.

Este jueves 13 de febrero, miembros del colectivo notificaron sobre el descubrimiento de un cuarto punto positivo con restos humanos en el predio ―en espera de ser verificado como otro horno crematorio. Ante lo anterior, Abundis espera que la herramienta permita que las familias que tienen algún familiar desaparecido busquen de manera más eficiente.

El rancho Izaguirre ha sido el foco de atención desde que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció, a través de una transmisión en vivo el pasado 7 de marzo, la existencia de hornos clandestinos utilizados para calcinar cuerpos humanos. Asimismo, algunos integrantes dejaron claro que estarán evidenciando qué es lo que ocurre en la entidad.

Durante su intervención, los activistas exhibieron prendas de ropa, maletas y objetos personales que podrían pertenecer a las víctimas. Debido al impacto mediático que ha tenido el suceso, algunos integrantes del grupo han decidido dar una pausa a estos trabajos, al menos en caso personal, como es el caso de Silvia, quien dice que se va no por miedo, sino porque requiere una pausa después de todos los sucesos que se han vivido los días recientes.

Con lágrimas en los ojos, expresó: “Hoy fue demasiado difícil. Necesito alejarme para reflexionar si puedo seguir haciendo esto” .

Después de seis años de búsqueda incansable en lugares peligrosos, Silvia, líder del Colectivo Guerreras Buscadoras, anunció su retiro.

Hasta ayer, los reportes preliminares de estas actividades prevén que existan seis puntos positivos más donde podrían hallarse decenas de cuerpos que aún no han sido identificados por las autoridades ni sus familiares.

6 lugares en el predio cuentan con restos óseos

495 archivos digitales compartió el gobierno de Jalisco

La representante del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Indira Navarro, narró cómo presuntamente llegaron a ser reclutados cientos de jóvenes en un campo de exterminio de algún grupo criminal en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

Navarro contó lo que tenían que vivir y a dónde eran enviados si sobrevivían a las condiciones infrahumanas del lugar. Aunque con miedo, continuará en esta búsqueda; sin embargo, pidió a las autoridades estar atentas de lo que pueda ocurrir con algunos de los integrantes de este colectivo que ahora están en el mapa mundial.

Pero, aun con la protección, la activista buscadora denunció el acoso e intimidación que ha vivido en las últimas horas por parte de personas presuntamente integrantes de la delincuencia organizada.

“Tengo la guardia aquí 24/7, y no son amenazas cualesquiera, porque estando la Guardia Nacional pasó gente tomando fotos de la parte de afuera, lo detuvieron, lo borraron y, por supuesto, era gente de ellos... Yo tengo amenazas, me están queriendo desplazar, no quiero yo salirme del estado porque hay mucho por hacer y mucho que ayudar a las víctimas”, señaló.

“Perturbador”, hallazgos en fosas: ONU

La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Liz Throssell, señaló que los hallazgos dentro del rancho Izaguirre, en Jalisco, recuerdan el “trauma” de las desapariciones forzadas cometidas por los cárteles en el país.

“El reciente descubrimiento en México de restos humanos calcinados y cientos de objetos personales, como zapatos y ropa, en un rancho presuntamente operado por un cártel de drogas, es un recordatorio profundamente perturbador del trauma de las desapariciones vinculadas al crimen organizado en el país”, dijo.

Además, tachó de “perturbador” el descubrimiento de este centro de exterminio, sitio que ya había sido intervenido por la Guardia Nacional y la Fiscalía General del estado en septiembre de 2024, sin que ambas instancias detectaran los restos óseos encontrados por los familiares.

También señaló que el predio era “utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación para entrenar a jóvenes que eran reclutados forzosamente mediante ofertas falsas de empleo”.

El Tip: El año pasado, el entonces fiscal de Jalisco, Luis Méndez, rechazó la existencia de cualquier tipo de indicio de fosas o crematorios clandestinos del crimen.

“Eran sometidos a tratos brutales y aquellos que mostraban resistencia o no cumplían con los requisitos del cártel eran asesinados, lo que concuerda con la presencia de fragmentos óseos y restos humanos carbonizados en el lugar”, señaló en un comunicado.

Pidió a las autoridades garantizar investigaciones puntuales, imparciales y transparentes para identificar pronto los restos hallados en el rancho.

“Dado el amplio impacto de las desapariciones en México, también instamos al Gobierno a mejorar las medidas preventivas y a garantizar la protección y el apoyo a las familias de víctimas de desapariciones en su búsqueda de verdad, justicia y reparación”, dijo.